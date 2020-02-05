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Логисты о коронавирусе: причин для паники нет
05.02.2020

Логисты о коронавирусе: причин для паники нет

    • SeaNews попросил логистов прокомментировать, как вспышка коронавируса в Китае может сказаться на их бизнесе и на рынке в целом.

    Новогодние каникулы перешли в карантин

    Логисты о коронавирусе: причин для паники нетГоворя о текущей ситуации в КНР, Алексей Музеев, руководитель филиала «ПЭК» в Китае, напомнил, что в соответствии с распоряжением Госсовета КНР в стране введен карантин до 9 февраля, и большинство организаций не работает. Это касается и производителей, импортеров и экспортеров, отправляющих свою продукцию в Россию и Европу. Логисты о коронавирусе: причин для паники нет

    Как рассказал SeaNews Владислав Мартин, специалист отдела по работе с Китаем группы компаний AsstrA, в связи с продлением новогодних каникул некоторые платформы уже отменили выходящие грузовые поезда. До 29 февраля отменено грузовое сообщение с провинцией Хубэй (где находится Ухань, являющийся эпицентром коронавируса). «Эта провинция и ее столица – важная железнодорожная точка, связывающая Китай с Евросоюзом», – отметил он.

    Ограничения в пунктах пропуска

    По данным AsstrA, уже были отменены первые февральские отправки из Чунцина, Чэнду, Хэфэя, Иву, Сямэня, Уханя и Сучжоу. «В связи с динамичностью ситуации, точных прогнозов дать не сможет никто, однако фактом является то, что количество перевозок в феврале будет, конечно, меньшим. Ухань, разумеется, будет подвержен наибольшему влиянию из-за этой эпидемии — неизвестно, когда восстановится нормальная работа инфраструктуры. Падение ожидается до конца сезона (конец февраля — начало марта)», – говорит В.Мартин.

    На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении движения транспорта через некоторые автомобильные и ж/д погранпереходы. В числе погранпереходов, которые перекрываются, – грузопассажирский Забайкальск – Маньчжурия (МАПП и ж/д), напомнил А.Музеев.

    «Пока же мы получили распоряжение о том, что ОАО «РЖД» отменяет свой приказ о прекращении грузового движения через погранпереходы РФ с КНР «до нормализации эпидемиологической обстановки для рассмотрения альтернативных направлений перевозок». Поэтому пока однозначно можно сказать, что границы перекрыты в части пассажирских перевозок. Если автомобильные и ж/д пункты пропуска все же будут перекрыты, это значительно снизит грузооборот», – говорит А.Музеев.

    Авиаперевозки никто не отменял

    Ограничения на грузовые авиаперевозки на данный момент не введено, отмечает В.Мартин. В логистической компании Cainiao Network (входит в Алибаба Груп), доставляющей в Россию товары с Али Экспресс, 29 января заверили, что «покупатели не почувствуют задержек в получении своих посылок, поскольку мы уже оптимизировали свои маршруты», рассказал он.

    Последствия для рынка

    Сравнивать влияние нынешней эпидемии на логистический рынок с предыдущими вспышками то птичьего, то свиного гриппа не приходится – тогда границы не закрывались, и на товарообороте и поставках эпидемиологическая ситуация в Китае существенно не отражалась, говорит А.Музеев.

    «В 2013 году мы переживали птичий грипп, когда перевозки УКП не были так развиты, поэтому судить о влиянии гриппа A(H7N9) довольно сложно, – вспоминает В.Мартин. – Разумеется, небольшое снижение объемов было, однако это не идет ни в какое сравнение с нынешней вспышкой коронавируса и его влиянием на экономику и рынок логистики».

    По его оценке, основной удар придется по экспорту из Китая в ЕС, импорт в Китай пострадает значительно меньше. Основная масса экспортируемых через Ухань товаров – это комплектующие для авто- и авиапрома, электроника, текстиль, химическая и пищевая продукция.

    Отказов не наблюдается

    Слухи об отказах от товаров или поставщиков в связи со вспышкой коронавируса участники рынка не подтверждают. «Пока нельзя говорить о каком-либо отказе от товаров или поставщиков из Поднебесной. Китайский Новый год только закончился, в большинстве провинций выходные продлили до 10 февраля, однако разрыва каких-либо торговых отношений, конечно, не предвидится — никто не будет терять такого партнера как Китай», – уверен В.Мартин.

    А вот изменения маршрутов не исключены. «Учитывая, что автомобильные переходы с Китаем во множестве мест закрыты, следует ожидать выбора отправителями другого вида транспорта. Железнодорожные перевозки в данном случае могут выступить наиболее разумной альтернативой, однако, принимая во внимание ситуацию с государственными выходными (до 10 февраля), следует ожидать небольшого падения количества выходящих поездов, но причин для паники нет, поэтому не стоит ожидать значительного сокращения грузовых железнодорожных перевозок», – считает В.Мартин.

    В случае же тотального закрытия границ для грузов логисты прорабатывают варианты переориентации на другие направления. «Если будет распоряжение с российской стороны о закрытии границ для грузового транспорта – будем приостанавливать работу. Если временно перекроют границу, «ПЭК» будет акцентироваться на поставках в другие страны. Уже сейчас у нас находятся на стадии таможенного оформления первые отправки из Китая в другие страны помимо России», – рассказали SeaNews в «ПЭК».

    «Если при оценке возможных рисков будет выявлено, что часть границ и в грузовом сообщении нужно перекрыть, мы поддержим решение Правительства РФ. Снижение объемов товарооборота не стоит жизней людей!» – подчеркнул А.Музеев.

    Фото: The Statesman

     


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