Апдейт по коронавирусу в европейских портах

Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) распространила апдейт по мерам противодействия распространению коронавирусом, предпринимаемых в портах Евросоюза и некоторых других стран, и связанных с ними ограничениями, сообщили SeaNews в Национальной ассоциации морских агентов.

В частности, все порты в Германии на данный момент открыты и работают, однако это касается только грузовых операций. Все пассажирские перевозки – и круизные, и паромные – приостановлены. Негражданам ЕС сход с судов запрещен. Замена экипажей, в том числе если среди моряков есть неграждане ЕС, пока разрешена, но из-за отмены авиарейсов производить ее затруднительно.

При подозрении на заболевание у кого-либо из членов экипажа судна необходимо сообщить об этом портовым властям до прибытия в порт, их специалисты проинформируют о дальнейших действиях.

В Венгрии, Болгарии, Румынии, Австрии, Сербии заход пассажирских судов запрещен. Также запрещено пересечение границ этими судами и смена экипажей (исключение – если члены экипажа являются гражданами страны, где производится замена). Грузовые операции пока не запрещены, но капитан обязан сообщать обо всех заболевших на борту.

В Констанце (Румыния) все суда, прибывающие из Италии, должны пройти карантин в течение 14 дней с момента выхода из итальянского порта.

В Марокко порты не принимают никакие пассажирские, паромные и круизные суда, аэропорты не принимают и не отправляют международные рейсы. Иностранным морякам запрещен сход на берег. Передача документов госорганам и частным операторам в портах осуществляется только через электронную платформу или по интернету. До начала грузовых операций судно должен осмотреть санитарный инспектор, чтобы выявить наличие возможных заболевших.

Полностью с документами можно ознакомиться ниже (ниже).

BULLETIN 1 — 18.03.2020

COVID 19 — EC Guidelines — border management — 16 3 2020

2020-402 export authorisation

KENYA — MOMBASA GUIDELINES 17.03.2020

Фото: Nikkei Asian Review