Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Апдейт по коронавирусу в европейских портах
19.03.2020

Апдейт по коронавирусу в европейских портах

    • Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) распространила апдейт по мерам противодействия распространению коронавирусом, предпринимаемых в портах Евросоюза и некоторых других стран, и связанных с ними ограничениями, сообщили SeaNews в Национальной ассоциации морских агентов.

    В частности, все порты в Германии на данный момент открыты и работают, однако это касается только грузовых операций. Все пассажирские перевозки – и круизные, и паромные – приостановлены. Негражданам ЕС сход с судов запрещен. Замена экипажей, в том числе если среди моряков есть неграждане ЕС, пока разрешена, но из-за отмены авиарейсов производить ее затруднительно.

    При подозрении на заболевание у кого-либо из членов экипажа судна необходимо сообщить об этом портовым властям до прибытия в порт, их специалисты проинформируют о дальнейших действиях.

    В Венгрии, Болгарии, Румынии, Австрии, Сербии заход пассажирских судов запрещен. Также запрещено пересечение границ этими судами и смена экипажей (исключение – если члены экипажа являются гражданами страны, где производится замена). Грузовые операции пока не запрещены, но капитан обязан сообщать обо всех заболевших на борту.

    В Констанце (Румыния) все суда, прибывающие из Италии, должны пройти карантин в течение 14 дней с момента выхода из итальянского порта.

    В Марокко порты не принимают никакие пассажирские, паромные и круизные суда, аэропорты не принимают и не отправляют международные рейсы. Иностранным морякам запрещен сход на берег. Передача документов госорганам и частным операторам в портах осуществляется только через электронную платформу или по интернету. До начала грузовых операций судно должен осмотреть санитарный инспектор, чтобы выявить наличие возможных заболевших.

    Полностью с документами можно ознакомиться ниже (ниже).

    BULLETIN 1 — 18.03.2020

    COVID 19 — EC Guidelines — border management — 16 3 2020

    2020-402 export authorisation

    KENYA — MOMBASA GUIDELINES 17.03.2020

    Фото: Nikkei Asian Review


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2020
    ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом
    Из-за задержек на контейнерных терминалах Китая
    K LineMOLNYKONE
    0
    16.01.2020
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2019 года составил 227,1 млрд евро. Это на […]
    2019Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    31.01.2020
    Бизнесу в Арктике дают преференции
    Кабинет министров на заседании 30 января одобрил подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с […]
    АрктикаБизнесГазГосдума РФ
    0
    06.02.2020
    В Пусане из-за коронавируса копятся контейнеры
    Власти Южной Кореи готовы финансово помочь
    TransportвластигосрегулированиеКитай
    0
    12.03.2020
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    Январь 2020
    2020Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    04.02.2020
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2019
    Только для подписчиков
    2019ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    18.03.2020
    CMA CGM отменил надбавку для рефов в Китай
    С 16 марта CMA CGM отменил дополнительны сбор за доставку рефконтейнеров в китайские порты Шанхай и Нинбо. «CMA […]
    CMA CGMMSCONEдополнительный сбор
    0
    12.03.2020
    IMO закрыла штаб-квартиру
    Штаб-квартира Международной морской организации (IMO) закрыта на два дня – 12 и 13 марта. Такое решение принято на […]
    IMOкоронавирусМеждународная морская организацияштаб-квартира
    0
    19.02.2020
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    январь 2020
    Только для подписчиков
    2020ПОРТСТАТПортыРейтинг
    0
    14.01.2020
    Контейнерооборот Южного региона РФ
    Ноябрь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    28.01.2020
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ
    0
    26.02.2020
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту
    Январь 2020
    Только для подписчиков
    2020ПОРТСТАТПортыРейтинг
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    19.03.2020 В России открывают «зеленый коридор» для товаров первой необходимости
    19.03.2020 Апдейт по коронавирусу в европейских портах
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2020 Контейнерооборот Центральной Америки
    18.03.2020 Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ