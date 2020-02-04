Начало ледокольных проводок в Большом порту

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург с 4 февраля 2020 года объявлено начало периода ледокольных проводок судов на акватории морского порта и на подходах к нему.

С этой же даты объявлено начало ледокольных проводок на акватории Пассажирского порта Санкт-Петербург и на подходах к нему.

Решения о начале периода ледокольных проводок приняты в связи с установлением отрицательных температур воздуха и началом льдообразования в Невской губе, на Кронштадтском корабельном фарватере и Санкт-Петербургском морском канале.