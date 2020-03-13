В Петербурге закрыли дамбу

Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге принято решение задействовать Комплекс защитных сооружений (КЗС). Соответствующее распоряжение от ЦУКС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу получено в 16:20 12 марта. По разработанному плану затворы КЗС переведены в положение «закрыто» в 02:00 13 марта.

Ориентировочное время открытия затворов КЗС – 10:00 13 марта. Это время открытия комплекса защитных сооружений является ориентировочным и может меняться в зависимости от гидрологической обстановки.

Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2 приостановлено. Движение автомобилей по дамбе, по информации пресс-службы КЗС, осуществляется в штатном режиме.