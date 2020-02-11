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В Петербурге отремонтировали атомный контейнеровоз «Севморпуть»
11.02.2020

В Петербурге отремонтировали атомный контейнеровоз «Севморпуть»

    • В Петербурге на площадке ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» завершен плановый доковый ремонт атомного контейнеровоза «Севморпуть».

    Как сообщает пресс-служба «Росатома», плановые работы в доке начались в конце декабря прошлого года. За это время силами производственных участков ФГУП «Атомфлот» выполнены работы по ремонту вторых запоров донно-бортовой арматуры, насосного оборудования, электровентиляторов, произведена покраска судна.

    «Атомный контейнеровоз «Севморпуть» впервые проходил плановый доковый ремонт в Санкт-Петербурге, – говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Специалисты производственного участка «Росатомфлота», «Колатомэнергоремонта» и «Канонерского судоремонтного завода» завершили работы в срок. Качество нареканий не вызывает».

    Заключительный этап ремонтных работ на «Севморпути» будет производиться у причала АО «Балтийский завод» до конца февраля. После его завершения судно выйдет в направлении порта Архангельск.


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