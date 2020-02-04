По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь месяцев 2019 года импорт растительного масла в Россию составил 1,3 млн тонн (+7,8%) и 1 млрд долларов (-4,9%).

По итогам 11 месяцев 2019 года более половины отгрузок приходилось на пальмовое масло: 967,8 тыс. тонн (+2,3%) и 604,7 млн долларов (-10,8%). Основной страной-поставщиком была Индонезия.

Импорт рапсового масла в физическом выражении вырос на 62,7% до 133,6 тыс. тонн, в денежном – на 64,2% до 101,5 млн долларов. Практически весь объем шел из Беларуси.

Пальмоядрового масла было ввезено 57,6 тыс. тонн (+22,8%) на сумму 51,9 млн долларов (-12,9%). Пальмовое масло получают из плодов африканской масличной пальмы, а пальмоядровое масло – из ее семян, пальмоядровое масло еще называют пальмовым косточковым маслом. Так что понятно, почему в основном это масло, как и пальмовое, поставлялось из Индонезии.

На 41,8% до 42,1 тыс. тонн увеличились поставки соевого масла. В денежном выражении импорт вырос на 20,2% до 26,2 млн долларов. Практически все поставки были из Беларуси.

Кокосового масла было импортировано 25,3 тыс. тонн (+15%) на сумму 27,2% млн долларов (-19,3%). Основными странами-экспортерами были Индонезия и Малайзия.

Поставки оливкового масла в физическом выражении выросли на 10,5% и составили 22,1 тыс. тонн. В денежном, напротив, произошло снижение на 6,4% до 68,9 тыс. долларов. Наибольшие объемы шли из Испании и Италии.

В январе-ноябре 2019 года поставки растительного масла в Россию осуществлялись из 82 стран. Крупнейшими экспортерами были Индонезия, Беларусь и Малайзия.

Из Индонезии было импортировано 953,3 тыс. тонн растительного масла, на 9,8% больше, че годом ранее. В денежном выражении поставки снизились на 7,2% до 601,4 млн долларов.

Поставки из Беларуси составили 182,9 тыс. тонн (+60,4%) на сумму 133 млн долларов (+57,6%).

Отгрузки из Малайзии снизились до 67,4 тыс. тонн (-36,3%) и 64,3 млн долларов (-35,3%).