Global Ports передислоцировал оборудование

FESCO обеспечила передислокацию четырех кранов Liebherr на пневмоколесном ходу (RTG) с терминала АО «Петролеспорт» в Санкт-Петербурге на терминал ООО «Восточная Стивидорная Компания» во Врангеле (Приморский край).

Для обеспечения минимального транзитного времени транспортировка RTG кранов осуществлялась по Северному морскому пути. Морской переход занял 28 дней, тогда как время перевозки по маршруту через Суэцкий канал составляет порядка 52 дней. Как сообщили SeaNews в FESCO, транспортировка была выполнена судном «Nordic Svalbard», оснащенным кранами большой грузоподъемности. Для привлечения «Nordic Svalbard» было получено разрешение Росморречфлота на каботажную перевозку судном под иностранным флагом.

Вес каждого передислоцированного крана составлял 117 тонн, длина – 26,2 метра, ширина – 13,4 метра, высота – 25,3 метра. В процессе погрузки была проведена консервация оборудования и герметичная упаковка электромеханизмов для сохранения работоспособности кранов и их скорейшего ввода в эксплуатацию после перехода. Для обеспечения безопасности перевозки с кранов были демонтированы грузовые тележки весом 27 тонн каждая. Крепление кранов и тележек на палубе осуществлялось на специально спроектированные и изготовленные опорные конструкции. Погрузка и выгрузка выполнялась судовыми кранами, по палубе и причалу краны передвигались своим ходом.

Общий срок реализации проекта составил пять месяцев.

Проект был реализован в сотрудничестве с инженерами ООО «Либхерр-Русланд» по заказу группы Global Ports, перераспределяющей оборудование между своими терминалами в соответствии с запросами рынками и потребностями клиентов.

Как пояснили SeaNews в Global Ports, передислокация кранов произведена по программе модернизации перегрузочного оборудования и мощностей, которую группа проводит для повышения качества обработки грузов клиентов и повышения эффективности производственной деятельности входящих в группу терминалов. «Наличие сети на Северо-Западе и Дальнем Востоке России позволяет Global Ports оперативно реагировать на запросы рынка и осуществлять перераспределение специализированного дорогостоящего оборудования между терминалами группы в кратчайшие сроки», – отметили в компании.