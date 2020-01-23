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FESCO консолидировала «Русскую тройку»
23.01.2020

FESCO консолидировала «Русскую тройку»


    • ПАО «ДВМП» закрыло сделку по покупке у ОАО «РЖД» 25% плюс 1 акция АО «Русская тройка», став единственным акционером компании.

    По информации FESCO, 21 января 2020 года регистратор оформил переход права собственности на акции.

    Напомним, 20 декабря 2019 года ДВМП выиграло аукцион по продаже принадлежавшего РЖД пакета «Русской Тройки». Стоимость сделки составила 622 млн рублей. До сделки FESCO уже владели 75% минус 1 акция «Русской тройки».

    «Консолидация пакета акций Компании соответствует стратегии развития ключевого для Группы сегмента бизнеса – контейнерных перевозок. Подвижной состав «Русской тройки» будет использоваться в рамках интермодальных сервисов доставки грузов по Транссибирской железнодорожной магистрали. «Русской тройке» принадлежит 1638 фитинговых платформ», – говорится в сообщении FESCO.


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