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FESCO запускает контейнерный поезд
23.12.2019

FESCO консолидирует «Русскую тройку»


    • ПАО «Дальневосточное морское пароходство» стало победителем аукциона по продаже 236 тыс. обыкновенных именных акций (25% + 1 акция) АО «Русская тройка». 75% минус 1 акция компании уже находится в собственности Группы FESCO.

    По информации Банка ВТБ, выступавшего организатором торгов, цена приобретения составила 622 млн рублей. Это соответствует стартовой цене. Минимальная цена продажи составляла 527 304 469 рублей.

    Аукцион проходил 20 декабря. Помимо FESCO, к участию в аукционе был допущен «ТрансКонтейнер», ранее совет директоров компании одобрил участие «ТрансКонтейнера» в АО «Русская Тройка».


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