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Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан
23.01.2020

Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан


    • Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию первый в мире танкер-шаттл с двухтопливным двигателем. Оператор судна – Teekay Offshore. Танкер получил название «Aurora Spirit». Его строительство началось в марте 2019 года.

    Это первый построенный челночный танкер из четырех, заказанных Teekay Offshore на верфях SHI.

    Основное топливо, на котором будет работать «Aurora Spirit», – СПГ. Также двигатели смогут работать на смеси СПГ и летучих органических соединений (ЛОС).

    Танкер дедвейтом 130 тыс. тонн будет задействован на Северном море.


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