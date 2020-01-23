Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан

Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию первый в мире танкер-шаттл с двухтопливным двигателем. Оператор судна – Teekay Offshore. Танкер получил название «Aurora Spirit». Его строительство началось в марте 2019 года.

Это первый построенный челночный танкер из четырех, заказанных Teekay Offshore на верфях SHI.

Основное топливо, на котором будет работать «Aurora Spirit», – СПГ. Также двигатели смогут работать на смеси СПГ и летучих органических соединений (ЛОС).

Танкер дедвейтом 130 тыс. тонн будет задействован на Северном море.