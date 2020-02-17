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«Звезда» начала строить пятый Aframax
17.02.2020

«Звезда» начала строить пятый Aframax

    • Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа Aframax. В торжественной церемонии начала строительства судна в блоке корпусных производств приняли участие представители заказчика – АО «Роснефтефлот» и коллектива ССК «Звезда».

    Как сообщает пресс-служба «Звезды», пятый Aframax – крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тыс. тонн, входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи идет сборка секций и блоков с последующим формированием на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии Aframax’ов планируется спустить на воду уже весной.

    Танкеры типа Aframax станут первыми судами такого класса, построенными в России. В портфеле «Звезды» – 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Суда предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.


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