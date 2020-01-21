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В порту Антверпен построят комплекс по бункеровке СПГ
21.01.2020

В порту Антверпен построят комплекс по бункеровке СПГ


    • Cryostar и KC LNG, СПГ-дивизион датской MAKEEN Energy, в сотрудничестве с Fluxys, G & V, Titan LNG и Rolande подписали контракт на строительство комплекса по бункеровке СПГ речных судов и заправки автомобильного транспорта в порту Антверпен, в частности, на причалах 526/528. В настоящее время на этих причалах бункеровка судов осуществляется «с колес».

    Сдача терминала в эксплуатацию планируется в первом квартале этого года.

    А к середине 2020 года должен быть сдан в эксплуатацию СПГ-бункеровщик «FlexFueler002», что позволит осуществлять бункеровку СПГ с борта на борт.


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