В порту Антверпен построят комплекс по бункеровке СПГ

Cryostar и KC LNG, СПГ-дивизион датской MAKEEN Energy, в сотрудничестве с Fluxys, G & V, Titan LNG и Rolande подписали контракт на строительство комплекса по бункеровке СПГ речных судов и заправки автомобильного транспорта в порту Антверпен, в частности, на причалах 526/528. В настоящее время на этих причалах бункеровка судов осуществляется «с колес».

Сдача терминала в эксплуатацию планируется в первом квартале этого года.

А к середине 2020 года должен быть сдан в эксплуатацию СПГ-бункеровщик «FlexFueler002», что позволит осуществлять бункеровку СПГ с борта на борт.