По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2019 года поставки меда из России составили 2,1 тыс. тонн (+23,5%) или 4,8 млн долларов (+17,1%).

Стоит отметить, что за 11 месяцев 2019 года российский мед экспортировался в 29 стран. Главным покупателем был Китай.

В январе-ноябре 2019 года из России в Китай было отправлено 1,3 тыс. тонн (+44%) сладкого золота (если есть черное, почему бы не быть сладкому) на сумму 2,9 млн долларов (+42,3%). В основном поставки осуществлялись из Дальневосточного федерального округа (из Приморского края и Амурской области) и Сибирского федерального округа (из Алтайского края, республики Алтай и Омской области).

Экспорт в США остался практически на уровне аналогичных показателей прошлого года. В физическом выражении поставки составили 101,8 тонны (-0,9%), в денежном – 379,4 тыс. долларов (+0,5%). Отгрузки меда осуществлялись из Москвы, Алтайского края и Новосибирской области.

Поставки меда в Беларусь в физическом выражении снизились на 7,6% до 151 тонны. В денежном выражении они, напротив, немного увеличились – на 0,8% до 332,5 тыс. долларов. При этом основной объем шел из Белгородской и Воронежской областей.

В Казахстан было отгружено 138,5 тонн (+66,1%) меда на сумму 220,3 тыс. долларов (-22,1%). Основными поставщиками были Оренбургская и Челябинская области, а также Алтайский край.

Импорт меда

Импорт меда в Россию значительно меньше экспорта. За 11 месяцев 2019 года он составил 153 тонны (+27,5%) и 684,8 млн долларов (+18,2%).

Лидерами в поставках меда в Россию были Австрия (73 тонны на сумму 324,8 тыс. долларов) и Франция (29 тонн на сумму 195 тыс. долларов). Более мелкие партии меда объемом в 5-20 тонн импортировались из Молдовы, Казахстана, Венгрии и Абхазии. Всего за январь-ноябрь 2019 года мед в Россию ввозился из 12 стран.