Совкомфлот закрыл год с прибылью

«Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 2019 год по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО).

По итогам 2019 года выручка по группе увеличилась на 9,6% до 1,7 млрд долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 17,8% до 1,3 млрд долларов, показатель EBITDA – на 41,7% до 823 млн долларов. Рейсовые расходы и комиссии сократились на 10,2% до 399,7 млн долларов.

Операционная прибыль выросла в 2,3 раза до 436,4 млн долларов. Прибыль до налогообложения составила 254,4 млн долларов против убытка до налогообложения 22,1 млн долларов в 2018 году. Чистая прибыль за 2019 года составила 225,4 млн долларов против чистого убытка 45,6 млн долларов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года флот группы компаний СКФ включал в себя 147 собственных и зафрахтованных судов (включая суда в СП). Общий дедвейт флота на конец отчетного периода превышал 12,8 млн тонн.

Как отметил, комментируя итоговые показатели, председатель Совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк, по итогам первого года реализации стратегии развития Общества на 2019-2025 годы предприятие заметно перевыполнило все предусмотренные на отчетный период ключевые показатели.

По словам генерального директора – председателя правления «Совкомфлота» Игоря Тонковидова, по многим параметрам – таким как чистая прибыль и EBITDA – результаты 2019 года близки к рекордным.