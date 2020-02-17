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Экспорт минеральных удобрений
17.02.2020

Экспорт минеральных удобрений

    • По итогам 2019 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 14,45 млн тонн, что на 3,5% больше показателя 2018 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 3,9%, до порядка 2,9 млрд долларов.

    Смешанных удобрений вывезли 10,8 млн тонн. Это ниже уровня 2018 года на 4,6%. Доходы от экспорта смешанных удобрений также снизились – на 6,9% до 3,2 млрд долларов.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 6,7% по сравнению с показателем 2018 года. За отчетный период 2019 года их было отгружено более 9,4 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 14,9% до 2,3 млрд долларов.

    В декабре экспорт минеральных азотных удобрений составил 1,6 млн тонн – на 20,7% больше показателя аналогичного месяца 2018 года и на 40,9% выше уровня предыдущего месяца. Доходы от экспорта азотных удобрений составили 289 млн долларов (-5,7% к декабрю 2018 и +26,9% к ноябрю 2019).

    Экспорт калийных удобрений по итогам последнего месяца прошлого года составил 1,5 млн тонн – на 16,6% меньше показателя декабря 2018 года. По сравнению с ноябрем 2019 года экспорт калийных удобрений вырос на 81,4%. В денежном выражении экспорт калийных удобрений снизился к декабрю 2018 года на 24,6%, а к ноябрю 2019 года, напротив, вырос на 79,8%, составив 332,9 млн долларов.

    Экспорт смешанных удобрений по итогам декабря составил 1,07 млн тонн, что на ниже 4,7% уровня декабря 2018 года, но на 34,8% выше уровня предыдущего месяца. В денежном выражении их экспорт снизился к декабрю 2018 года на 31,3%, но вырос относительно ноября 2019 года на 28,6%, составив 265,1 млн долларов.

     


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