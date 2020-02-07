Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
07.02.2020

Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2020
    Экспорт фруктов из России
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019Статистика таможниФруктыЭкспорт
    0
    29.01.2020
    От Ближнего Востока до коронавируса
    Динамика цены на нефть
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    14.01.2020
    Грузооборот Сайменского канала
    По итогам 2019 года через Сайменский канал перевезли порядка 1053 тыс. тонн различных грузов. Это на 19,2% меньше […]
    2019ГрузооборотСайменский каналсудооборот
    0
    30.01.2020
    Экспорт и импорт ТНП
    В Россию за 11 месяцев 2019 года было ввезено 55,3 млн пар кожаной обуви. Это на 0,7% меньше, […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    03.02.2020
    Экспорт специй
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019СпецииСтатистика таможниЭкспорт
    0
    29.01.2020
    Фруктовый импорт
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019БананыИмпортСтатистика таможни
    0
    06.02.2020
    Импорт какао и продуктов из него
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортКакаоСтатистика таможни
    0
    14.01.2020
    Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
      Уважаемые подписчики, Обновлены данные по контейнерообороту российских портов за декабрь 2019 года — online сервис ПОРТСТАТ Контейнеры […]
    2019АвгустАпрельДекабрь
    0
    31.01.2020
    Бизнесу в Арктике дают преференции
    Кабинет министров на заседании 30 января одобрил подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с […]
    АрктикаБизнесГазГосдума РФ
    0
    31.01.2020
    Продуктовый импорт
    По итогам 11 месяцев 2019 года импорт рыбы и мяса птицы вырос. По данным Федеральной таможенной службы, за […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    16.01.2020
    Контейнерооборот Гонконга
    209 год
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    21.01.2020
    Экспорт и импорт меда
    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ). По данным сервиса […]
    2019ИмпортМедСтатистика таможни
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.02.2020 Железнодорожные контейнеры
    06.02.2020 Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок
    04.02.2020 Контейнероборот китайских портов
    04.02.2020 Все порты Финляндии
    04.02.2020 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.01.2020 Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ