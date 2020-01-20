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морепродукты
20.01.2020

Экспорт морепродуктов из России


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 136,9 тыс. тонн (+22,7%) морепродуктов на сумму 1,6 млрд долларов (+45,4%).

    БОльшая часть поставок приходится на ракообразных. По итогам января-ноября 2019 года их вывоз увеличился на 18,9% и составил 88,8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки выросли на 46,8% до 1,5 млрд долларов. Ассортиментный ряд представлен крабами, креветками, лангустами, омарами и раками. Основными странами-получателями были Южная Корея, Нидерланды и Китай. Всего ракообразные поставлялись в 25 стран.

    Экспорт моллюсков в физическом выражении увеличился на 44,1% до 37,9 тыс. тонн, в денежном – на 39,7% до 115,8 млн долларов. При этом значительная доля поставок приходилась на кальмаров. БОльшая часть моллюсков была отправлена в Китай и в Южную Корею.

    Поставки водных беспозвоночных из России составили 10,2 тыс. тонн (-4,7%) и 31,8 млн долларов (+13,2%). В ассортименте преобладают морские ежи и голотурии (в просторечии – морские огурцы). Продукция экспортировалась в 10 стран, в основном в Японию и Китай.

     
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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за ноябрь 2019 года.

    В январе-ноябре 2019 года морепродукты из России экспортировались в 35 стран. Основными странами-получателями были Южная Корея, Китай и Нидерланды.

    Экспорт в Южную Корею в физическом выражении увеличился на 13,7% до 57,1 тыс. тонн, в денежном выражении – на 33,3% до 749,3 млн долларов. БОльшую часть поставок составили крабы.

    В Нидерланды было вывезено 18,6 тыс. тонн (+64,6%) морепродуктов на сумму 482,9 млн долларов (рост в 2,1 раза). Почти все это были крабы.

    До 39,7 тыс. тонн (+26%) и 314,5 млн долларов (+30,4%) вырос экспорт морепродуктов в Китай. В экспорте преобладают крабы, кальмары и креветки.

     

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