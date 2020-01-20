Экспорт морепродуктов из России

По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2019 года из России было экспортировано 136,9 тыс. тонн (+22,7%) морепродуктов на сумму 1,6 млрд долларов (+45,4%).

БОльшая часть поставок приходится на ракообразных. По итогам января-ноября 2019 года их вывоз увеличился на 18,9% и составил 88,8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки выросли на 46,8% до 1,5 млрд долларов. Ассортиментный ряд представлен крабами, креветками, лангустами, омарами и раками. Основными странами-получателями были Южная Корея, Нидерланды и Китай. Всего ракообразные поставлялись в 25 стран.

Экспорт моллюсков в физическом выражении увеличился на 44,1% до 37,9 тыс. тонн, в денежном – на 39,7% до 115,8 млн долларов. При этом значительная доля поставок приходилась на кальмаров. БОльшая часть моллюсков была отправлена в Китай и в Южную Корею.

Поставки водных беспозвоночных из России составили 10,2 тыс. тонн (-4,7%) и 31,8 млн долларов (+13,2%). В ассортименте преобладают морские ежи и голотурии (в просторечии – морские огурцы). Продукция экспортировалась в 10 стран, в основном в Японию и Китай.

В январе-ноябре 2019 года морепродукты из России экспортировались в 35 стран. Основными странами-получателями были Южная Корея, Китай и Нидерланды.

Экспорт в Южную Корею в физическом выражении увеличился на 13,7% до 57,1 тыс. тонн, в денежном выражении – на 33,3% до 749,3 млн долларов. БОльшую часть поставок составили крабы.

В Нидерланды было вывезено 18,6 тыс. тонн (+64,6%) морепродуктов на сумму 482,9 млн долларов (рост в 2,1 раза). Почти все это были крабы.

До 39,7 тыс. тонн (+26%) и 314,5 млн долларов (+30,4%) вырос экспорт морепродуктов в Китай. В экспорте преобладают крабы, кальмары и креветки.