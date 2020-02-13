Экспорт угля и кокса

По итогам 2019 года из России было вывезено 205,4 млн тонн угля. Это на 2,9% больше, чем было экспортировано в 2018 году. При этом доходы от экспорта угля по итогам 2019 года упали на 6,1%, составив порядка 16 млрд долларов.

Отметим, что импорт угля за отчетный год составил 20,9 млн тонн – на 5,3% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении импорт каменного угля составил 367,6 млн долларов (-8,6%).

По данным ФТС, кокса и полукокса в 2019 году вывезли из страны порядка 2,8 млн тонн – на 2,1% больше, чем за предыдущий год. Доходы от экспорта кокса и полукокса снизились на 4,1% и составили 651,5 млн долларов.

В декабре было вывезено порядка 17,9 млн тонн угля, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 0,3% больше, чем за предыдущий месяц. В стоимостном выражении экспорт угля сократился по сравнению с последним месяцем 2018 года на 21,5% – до 1,3 млрд долларов (+0,9% к ноябрю 2019 года).

Экспорт кокса и полукокса в отчетном месяце достиг 241,8 тыс. тонн – это на 9,3% ниже уровня декабря 2018 года, но на 12,3% больше, чем за ноябрь 2019 года. Доходы упали по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 25,7%, но увеличились на 7,8% к уровню предыдущего месяца – до 48,1 млн долларов.