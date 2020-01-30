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Экспорт и импорт ТНП
30.01.2020

Экспорт и импорт ТНП


    • В Россию за 11 месяцев 2019 года было ввезено 55,3 млн пар кожаной обуви. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви также снизился — на 6,6% до 1,5 млрд долларов.

    В ноябре в Россию было ввезено 2,3 млн пар кожаной обуви, что сопоставимо с количеством ноября 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года поставки кожаной обуви снизились на 39,5%. По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении вырос к уровню ноября 2018 года на 0,9%, но снизился к уровню октября 2019 года на 39,7% – до 79,1 млн долларов.

    За 11 месяцев 2019 года импорт одежды в стоимостном выражении вырос — ее ввезли на сумму 6,7 млрд долларов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении увеличился к уровню ноября на 8,2%, но снизился на 12% относительно показателя предыдущего месяца – до 508,9 млн долларов.

    Хлопчатобумажных тканей за январь-ноябрь 2019 года было импортировано 293,4 млн квадратных метров — на 30,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей вырос на 1,2%, составив 148,6 млн долларов.

    В ноябре импорт хлопчатобумажных тканей увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 39,8% (+6,5% к октябрю 2019 года), составив 31,2 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в ноябре составил 16,7 млн долларов, что на 18,4% больше аналогичного уровня 2018 года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию возросла на 11,3%.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с уровнем 11 месяцев 2018 года на 23,2% — до 97,2 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей выросли на 5,3% и составили 45,3 млн долларов.

    По итогам ноября из России х/б тканей было вывезено 8,7 млн квадратных метров (+13,4% к ноябрю 2018 года и +17,7% к октябрю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей увеличился – плюс 18,9% к ноябрю 2018 года и плюс 12,8% к октябрю 2019 года, составив 4,4 млн долларов.


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