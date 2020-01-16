Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый контейнерный сервис из Китая в Ворсино
16.01.2020

Новый контейнерный сервис из Китая в Ворсино


    • Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS запускает контейнерный сервис из Нанкина (столицы провинции Цзянсу Восточного Китая) через Монголию в Ворсино (Калужская область).

    Первый тестовый поезд, в составе которого 44 сорокафутовых контейнера (FCL) c электроникой и товарами народного потребления, отправился с станции Яо Хуамен 28 декабря и прибыл на терминал назначения Ворсино 12 января, сообщили SeaNews в Rail Cargo Logistics – RUS. Маршрут проходит через территорию Монголии и погранпереходы Эрлянь и Наушки. Общее транзитное время составляет 14-16 суток.

    Новые отправки запланированы на середину и конец февраля, а с марта этого года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу с возможностью доставки не только цельных контейнеров, но и сборных грузов.

    «Первая отправленная FCL-партия говорит об активном спросе китайских грузоотправителей на наш сервис. Нанкин находится близ крупных производственных центров Китая, кроме того, его географически выгодное расположение на реке Янцзы позволяет использовать морской и речной транспорт на «первой миле», — отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. —  В будущем я вижу широкие возможности для расширения сервиса до мультимодального маршрута с использованием морского и железнодорожного сообщения. Это позволит нам развивать фидерное сообщение из портов Китая (Шанхая, Нинбо, Гуанчжоу, Шэньчженя), а также из Кореи и стран Юго-Восточной Азии в Россию».


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2020
    Импорт и экспорт Китая
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 11 месяцев 2019 года составил 4,14 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом […]
    2019Внешняя торговляКитай
    0
    09.01.2020
    ПЭК повезет груз из Вьетнама
    В рамках ускоренного мультимодального сервиса
    ВьетнамКитайКонтейнерыМосква
    0
    16.01.2020
    Строительство МТК «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет
    Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При […]
    Автодорогаавтомобильная дорогаБашкирияБюджет
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    16.01.2020 Правительство РФ ушло в отставку
    27.12.2019 В России хотят создать единую государственную лоцманскую службу
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.01.2020 Контейнерооборот лидеров
    17.01.2020 Безработные контейнеровозы
    16.01.2020 Контейнерооборот Гонконга
    15.01.2020 Контейнерооборот российских портов в декабре 2019 увеличился на 2,2%
    15.01.2020 Прибалтика в TEU
    14.01.2020 Top-25 контейнерных линий
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ