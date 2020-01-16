Новый контейнерный сервис из Китая в Ворсино

Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS запускает контейнерный сервис из Нанкина (столицы провинции Цзянсу Восточного Китая) через Монголию в Ворсино (Калужская область).

Первый тестовый поезд, в составе которого 44 сорокафутовых контейнера (FCL) c электроникой и товарами народного потребления, отправился с станции Яо Хуамен 28 декабря и прибыл на терминал назначения Ворсино 12 января, сообщили SeaNews в Rail Cargo Logistics – RUS. Маршрут проходит через территорию Монголии и погранпереходы Эрлянь и Наушки. Общее транзитное время составляет 14-16 суток.

Новые отправки запланированы на середину и конец февраля, а с марта этого года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу с возможностью доставки не только цельных контейнеров, но и сборных грузов.

«Первая отправленная FCL-партия говорит об активном спросе китайских грузоотправителей на наш сервис. Нанкин находится близ крупных производственных центров Китая, кроме того, его географически выгодное расположение на реке Янцзы позволяет использовать морской и речной транспорт на «первой миле», — отметил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. — В будущем я вижу широкие возможности для расширения сервиса до мультимодального маршрута с использованием морского и железнодорожного сообщения. Это позволит нам развивать фидерное сообщение из портов Китая (Шанхая, Нинбо, Гуанчжоу, Шэньчженя), а также из Кореи и стран Юго-Восточной Азии в Россию».