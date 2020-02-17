COSCO Shipping помогает Китаю пережить коронавирус

Благотворительный фонд COSCO Shipping пожертвовал 4,3 млн долларов Благотворительному фонду Уханя, а также 430 тыс. долларов – обществу Красного креста Китая специально по программе «гуманитарная помощь медицинскому персоналу».

«Этим пожертвованием COSCO Shipping стремится отдать должное тем, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом – врачам и медицинским работникам, – говорится в официальном заявлении компании. – Тем самым мы следуем социальным обязательствам и вносим свой вклад в предотвращении распространения инфекции. Сейчас кампания по борьбе с эпидемией коронавирусом достигла критической стадии. COSCO Shipping и в дальнейшем будет мобилизовать все свои ресурсы для победы над инфекцией».

Кроме того, COSCO Shipping по поручению властей Китая организовали доставку продовольствия, выделенного из государственного резерва Китая, в Ухань и прилегающие районы. Был создан специальный штаб по созданию бесперебойного транспортного коридора для доставки риса, масла, зерна, лапши, свинины (2 тыс. тонн) и других продуктов. Уханьский филиал COSCO Shipping организовал автоперевозку в контейнерах, включая дезинфекцию транспорта и персонала. За два дня было доставлено 24 контейнера с продуктами.

К работе по доставке продовольствия в очаги заболевания подключены и дочерние компании COSCO Shipping.