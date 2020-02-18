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В Китай в «защищённом» режиме
18.02.2020

В Китай в «защищённом» режиме

    • Группа компаний «Волга-Днепр» продолжает выполнять грузовые чартерные рейсы в Китай. В первую очередь перевозятся товары первой необходимости и гуманитарные грузы (маски, гели, фармацевтика, медицинское оборудование), а также грузы для поддержки и восстановления производства крупнейших мировых компаний в Китае. Как сообщили SeaNews в компании, в среднем осуществляется от трех до пяти чартерных рейсов ежедневно. Для обеспечения безопасности персонала, груза и самолетов предпринимается ряд превентивных мер.

    По решению Росавиации авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено: из регулярных пассажирских рейсов выполняются рейсы только одной российской и четырех китайских авиакомпаний. Это ограничение не распространяется на грузовые авиакомпании. В Китае также введено ограничение по передвижениям как внутри, так и за пределы страны, приостановлена работа ряда предприятий. Все это повлияло на стабильность спроса на авиаперевозки.

    AirBridgeCargo, входящая в Группу компаний «Волга-Днепр», из-за сокращения и нестабильности грузопотока с начала февраля перевела регулярные перевозки в чартерный режим. Количество рейсов снизилось, часть сотрудников, вовлеченных в операционную деятельность, переведена на сменный график работы. Персонал региональных офисов в Китае переведён на режим удаленной работы.

    С сотрудниками летных служб всех авиакомпаний, входящих в Группу компаний «Волга-Днепр» (включает авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo, «Атран»), проведены инструктажи, закуплены и распространены средства индивидуальной защиты. Медицинской службой введен динамический контроль за всеми летными экипажами вне зависимости от региона, в который совершался рейс. Фактов заражения сотрудников на сегодняшний день не выявлено.

    Сотрудники медицинской и летной службы «Волга-Днепр» проводят консультации со Всемирной организацией здравоохранения, Роспотребнадзором и партнерами по методам защиты персонала, обработки и дезинфекции самолетов и грузов.

    Группа «Волга-Днепр» рассматривает возможность применения нового продукта «Чистый Чартер» для наиболее безопасной перевозки грузов наших клиентов, противодействия распространений вирусов и работы в сложных эпидемиологических условиях.


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