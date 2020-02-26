COSCO приспособил контейнер под передвижную клинику

Китайский производитель контейнеров Dong Fang International Container по заказу COSCO Shipping передаст в качестве пожертвования китайскому Региональному центру по борьбе с инфекционными заболеваниями в город Цзиньчжоу (провинция Ляонин) специализированный контейнер.

Контейнер с оборудованием доя компьютерной томографии приспособлен под передвижную медицинскую лабораторию и будет задействован для диагностирования коронавируса. Как сообщает пресс-служба COSCO Shipping, переоборудование контейнера под лабораторию, по просьбе властей города Цзиньчжоу, заняло всего три дня.