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COSCO приспособил контейнер под передвижную клинику
26.02.2020

COSCO приспособил контейнер под передвижную клинику

    • Китайский производитель контейнеров Dong Fang International Container по заказу COSCO Shipping передаст в качестве пожертвования китайскому Региональному центру по борьбе с инфекционными заболеваниями в город Цзиньчжоу (провинция Ляонин) специализированный контейнер.

    Контейнер с оборудованием доя компьютерной томографии приспособлен под передвижную медицинскую лабораторию и будет задействован для диагностирования коронавируса. Как сообщает пресс-служба COSCO Shipping, переоборудование контейнера под лабораторию, по просьбе властей города Цзиньчжоу, заняло всего три дня.


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