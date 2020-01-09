Пожар на борту мегаконтейнеровоза COSCO

4 января на борту контейнеровоза «COSCO Pacific» произошел пожар. Возгорание возник в одном из контейнеров в трюме судна. Как сообщает The Maritime Executive со ссылкой на COSCO, причиной возникновения огня стало неправильное декларирование груза. В частности, речь идет о литий-ионных батареях, которые классифицируются как опасный груз. Однако в коносаменте на контейнеры с литий-ионными батареями были заявлены как запасные части и другие принадлежности. Груз направлялся из порта Няньша в индийский Нхава-Шева.

Пожар был потушен с помощью стационарной системы пожаротушения, о пострадавших не сообщается.

После происшествия контейнеровоз изменил курс и направился в Коломбо для проведения инспекции.