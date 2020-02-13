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Контейнеровоз потерял контейнеры по пути из Котки в Роттердам
13.02.2020

Контейнеровоз потерял контейнеры по пути из Котки в Роттердам

    • Контейнеровоз «OOCL Rauma» потерял несколько контейнеров по пути из порта Котка в Роттердам. Инцидент произошел недалеко от острова Амеланд у северного побережья Нидерландов после выхода из Кильского канала. Причиной происшествия стала штормовая погода.

    По информации Нидерландской береговой охраны, всего с борта в море упали семь контейнеров. Они обнаружены помощью катеров и авиации береговой охраны.

    Вместимость «OOCL Rauma» составляет 1,4 тыс. TEU, год постройки – 2009, флаг – Нидерланды, судовладелец – Dutch JR Shipping.

    По сообщению World Maritime News, в потерянных контейнерах находились бумага и изделия из нее, а также сухое молоко.


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