Танкер «Совкомфлота» спас рыбаков

6 февраля танкер «СКФ Ангара», выполнявший рейс из порта Усть-Луга в Копенгаген, в 23:50 по местному времени принял сигнал бедствия от российского рыболовного траулера «Поньгома», который находился на траверзе порта Таллин в 26 морских милях от берега, сообщили SeaNews в «Свокомфлоте».

Капитан танкера Алексей Максимовский незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, и согласно инструкциям, полученным от спасательного центра в Таллине, проследовал к терпящему бедствие судну.

В результате операции по спасению все семь членов экипажа «Поньгомы» были успешно подняты на борт танкера. Двоим рыбакам потребовалась срочная медицинская помощь, и они были эвакуированы вертолетом в Хельсинки. Остальные пять человек были доставлены в Таллин вертолетом эстонской спасательной службы.

Танкер «СКФ Ангара» продолжил выполнение рейсового задания.