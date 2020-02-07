Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Танкер «Совкомфлота» спас рыбаков
07.02.2020

Танкер «Совкомфлота» спас рыбаков

    • 6 февраля танкер «СКФ Ангара», выполнявший рейс из порта Усть-Луга в Копенгаген, в 23:50 по местному времени принял сигнал бедствия от российского рыболовного траулера «Поньгома», который находился на траверзе порта Таллин в 26 морских милях от берега, сообщили SeaNews в «Свокомфлоте».

    Капитан танкера Алексей Максимовский незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, и согласно инструкциям, полученным от спасательного центра в Таллине, проследовал к терпящему бедствие судну.

    В результате операции по спасению все семь членов экипажа «Поньгомы» были успешно подняты на борт танкера. Двоим рыбакам потребовалась срочная медицинская помощь, и они были эвакуированы вертолетом в Хельсинки. Остальные пять человек были доставлены в Таллин вертолетом эстонской спасательной службы.

    Танкер «СКФ Ангара» продолжил выполнение рейсового задания.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2020
    Первый в мире челночный танкер на СПГ сдан
    Samsung Heavy Industries (SHI) сдал в эксплуатацию первый в мире танкер-шаттл с двухтопливным двигателем. Оператор судна – Teekay […]
    Samsung Heavy IndustriesTeekayСеверное мореСПГ
    0
    06.02.2020
    Ледокол «Капитан Хлебников» начал работу в Пригородном
    В порту Пригородное начал работу ледокол «Капитан Хлебников». Судно обеспечивает безопасную навигацию в период ледового сезона для плавания […]
    Газовоззалив Аниваканаллед
    0
    21.01.2020
    Первый построенный в России Aframax сдадут осенью
    Строительство головного судна в серии танкеров класса Aframax, заложенного на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию. […]
    AframaxДальний ВостокЗвездаимпортозамещение
    1
    07.02.2020
    Газовозы «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2» профинансирует ВЭБ.РФ
    Строительство будет осуществляться на «Звезде»
    Арктик СПГ 2ВЭБ.РФгазовозыКристоф де Маржери
    0
    07.02.2020
    Самые необычные исчезновения судов
    Корабли-призраки или фантомы, возникающие на горизонте и исчезающие, по поверью моряков, предвещают беду. То же и с кораблями, […]
    Безопасность судоходстваПроисшествияСудно
    0
    03.02.2020
    США сняли санкции с COSCO Shipping Tanker
    Власти США исключили COSCO Shipping Tanker из черного списка заблокированных компаний и физических лиц. Об говорится в официальном […]
    COSCOНефтьСанкцииСША
    0
    09.01.2020
    Пожар на борту мегаконтейнеровоза COSCO
    4 января на борту контейнеровоза «COSCO Pacific» произошел пожар. Возгорание возник в одном из контейнеров в трюме судна. […]
    COSCOКонтейнеровозыПожарПроисшествия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    29.01.2020 Курировать транспорт будет вице-премьер А.Белоусов
    22.01.2020 Новый состав правительства РФ
    21.01.2020 Лоцманы негосударственных организаций обратились к инициаторам законопроекта о лоцманской деятельности
    17.01.2020 Правительство РФ выделило 127 млрд на ледокол «Лидер»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.02.2020 Железнодорожные контейнеры
    06.02.2020 Балтийская биржа запустила ежедневный индекс контейнерных перевозок
    04.02.2020 Контейнероборот китайских портов
    04.02.2020 Все порты Финляндии
    04.02.2020 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    31.01.2020 Контейнерооборот российских портов в 2019 году вырос на 4,8%
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ