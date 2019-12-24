Дорога к Новороссийскому порту может получить поддержку президента

Вчера в ходе открытия железнодорожного движения на Крымском мосту глава Минтранса РФ обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать проект проектируемого нового подъезда к морскому порту Новороссийска «Цемдолина – Портовая», сообщает ТАСС.

«Хотели просить вашей поддержки, было ваше поручение по Новороссийску. Там у нас сегодня в одном уровне подходы к порту — эстакадный отход, так называемый «Цемдолина – Портовая», наш проект дает возможность верхом провести транзитный транспорт, а тех, кто в порт едет машинами, оставить внизу, на первом уровне. Очень важный и нужный проект. Проработали подробно», – сказал Евгений Дитрих, обращаясь к президенту.

Владимир Путин поинтересовался, разгрузится ли от транспортных потоков Новороссийск в случае строительства развязки, министр ответил утвердительно. «Вот в Новороссийске – это самая узкая точка, в этом месте. Я написал доклад, если бы Вы нас поддержали, то мы бы приступили к работе по этому участку, на три участка разбили бы уже в будущем году», – ответил Е.Дитрих.

Отметим, что в проект строительства объездной дороги «Цемдолина – Портовая» был исключен из списка приоритетных проектов на 2019 год на федеральном уровне. И денег соответственно Новороссийск на него не получил. Тем не менее, по заверениям депутатов городской думы проект будет доведен до разрешения на строительство. Так как главная задача новой дорожной развязки – разгрузить улицы города от большегрузов.

В октябре текущего года в ходе заседания межведомственной рабочей группы по отработке проекта «Развитие южного экспортно-импортного хаба» власти Новороссийска сообщили, что первый этап проекта автодороги был сдан в экспертизу. Как сообщал тогда глава города Игорь Дяченко, в октябре ожидается заключение договора для реализации второго и третьего этапов. Кроме этого нужна разработка и сопутствующего проекта по линии РЖД.

Проект имеет долгую историю. Более десяти лет назад была разработана схема перспективного развития строительства и реконструкции муниципальных автодорог города Новороссийска.

Федеральные трассы, пролегающие в том числе и в городе, подлежали модернизации согласно федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Название проектов было несколько, но один из них был самый важный – объект, предназначенный для разгрузки постоянных заторов на улице Магистральной – будущий путепровод.

В описании проекта тогда сообщалось, что грузовой транспорт, направляющийся в порт Новороссийск, пустят в обход центральной части посёлка Цемдолина. Длина новой трассы должна составить 10,3 км. Она будет иметь 4 полосы движения. Расчетная скорость движения – 60 км/ч. Помимо этого, предполагалось возведение шестиполосного путепровода (моста) по ул. Магистральная. Этот объект является фактически продолжением трассы «Цемдолина — ул.Портовая». Длина путепровода – 1,2 км.