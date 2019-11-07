Пожар на нефтебазе в Новороссийске

Сегодня 9.04 в Новороссийске на нефтебазе «Грушовая» ОАО «Черномортранснефть» произошел взрыв.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 09.05 к месту вызова незамедлительно выехали подразделения новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.
В 9.20 по прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.
В 9:40 удалось локализовать пожар на территории 200 кв. метров.
На месте работают 91 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России – 33 человека и 9 единиц техники.
По данным МЧС РФ, пострадали пять человек.
Отметим, что нефтебазы «Шесхарис» и «Грушовая» в Новороссийске входят в предприятие «Перевалочный комплекс Шесхарис».