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Пожар на нефтебазе в Новороссийске
07.11.2019

Пожар на нефтебазе в Новороссийске


    • Сегодня 9.04 в Новороссийске на нефтебазе «Грушовая» ОАО «Черномортранснефть» произошел взрыв.

    По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 09.05 к месту вызова незамедлительно выехали подразделения новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

    В 9.20 по прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.

    В 9:40 удалось локализовать пожар на территории 200 кв. метров.

    На месте работают 91 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России – 33 человека и 9 единиц техники.

    По данным МЧС РФ, пострадали пять человек.

    Отметим, что нефтебазы «Шесхарис» и «Грушовая» в Новороссийске входят в предприятие «Перевалочный комплекс Шесхарис».


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