Пожар на нефтебазе в Новороссийске

Сегодня 9.04 в Новороссийске на нефтебазе «Грушовая» ОАО «Черномортранснефть» произошел взрыв.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 09.05 к месту вызова незамедлительно выехали подразделения новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

В 9.20 по прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов.

В 9:40 удалось локализовать пожар на территории 200 кв. метров.

На месте работают 91 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России – 33 человека и 9 единиц техники.

По данным МЧС РФ, пострадали пять человек.

Отметим, что нефтебазы «Шесхарис» и «Грушовая» в Новороссийске входят в предприятие «Перевалочный комплекс Шесхарис».