Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сделать аккуратно шаг в море
21.11.2019

Сделать аккуратно шаг в море


    • Возможность выхода на рынок морских перевозок за счет создания собственного флота озвучил президент группы компаний «Дело» Сергей Шишакрев на отраслевой конференции «Морские порты – драйвер экономического развития страны» в ходе международного форума «Транспортная неделя» в Москве.

    «Мы говорим о транзите через Россию, о том, что наращиваем экспортный потенциал, – сказал С.Шишкарев. – Так давайте подумаем о том, чтобы сделать аккуратно шаг в море, потому что те же контейнерные грузы, тот же экспорт зерна осуществляет на 100% иностранным флотом. Мы хотим отвоевать хотя бы небольшую часть этого конкурентного рынка, бросить вызов ну если не крупнейшим контейнерным перевозчикам (кое-кто уже шатается, один переход руководителя Maersk в MSC чего стоит). Мы на юге будем такие попытки предпринимать. Почему не начать конкуренцию с турецкими, греческими перевозчиками на маршруте доставки грузов из Новороссийска в порты Средиземноморья? Нужно думать и вместе размышлять с Минтрансом по поводу того, чтобы обеспечивать присутствие российского флота и на Дальнем Востоке. Но если мы опять же обеспечиваем перевозку из Южной Кореи через Находку в Питер и дальше, то почему нам не попробовать внедрить на этом направлении сегмент транспортный на море? Это же действительно катализаторы экономического роста и в судостроении, и в целом – сталелитейная промышленность и все остальное. На чужое не претендуем, но свое нужно брать».

    Кром того, С.Шишкарев рассказал о строительстве глубоководного причала контейнерного терминала «НУТЭП». «В этом году ГК «Дело» закончила строительство глубоководного причала №38 контейнерного терминала «НУТЭП», – сказал С.Шишкарев. – Что тут важно? Не только то, что мы практически выдержали те сроки, о которых говорили, не только то, что мы выдержали бюджет. Самое главное, что этот причал был построен за частные деньги, и этот терминал открывает совершенно иные возможности для доставки грузов на территорию России через южные ворота, через Новороссийск. Совершенно понятно, что через этот маршрут мы избегаем двойной перевалки грузов в средиземноморских портах. Мы укорачиваем транзитное время доставки и самое главное – уменьшаем стоимость доставки грузов за счет отсутствия двойной перевалки в европейских портах». Также он отметил, что сразу же после ввода причала подрядчик приступил по долгосрочному контракту с ГК «Дело» к строительству глубоководного причала 40А для зерновых грузов. «Планируем закончить его за два года. Это не столь сложное гидротехническое сооружение. Но, опять же, оно позволит отправлять из Новороссийска суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, параллельно увеличить скорость обработки зерновых грузов и обеспечивать увеличение экспортных возможностей России», – сказал С.Шишкарев.

    Также С.Шишкарев поделился планами по использованию Северного морского пути. «В этом году, в сентябре мы с Maersk организовали транзит по СМП. Судно «Maersk Venta» осуществило транзит за 28 суток. Вы знаете, транзитное время через юг – 34-50 суток. Сейчас работаем над обратной загрузкой. Думаем над поиском и правильном использовании возможностей этого маршрута по отправлению грузов на обратном направлении. Да, есть ограничения, связанные с летней навигацией. Но, если на практике не доказывать работоспособность и перспективность этого маршрута, тогда все это останется просто декларацией». Ссылаясь на данные «Росатома», С.Шишкарев сообщил, что на 15 ноября объем перевозки грузов по СМП составил уже 25 млн тонн. «Эта цифра, которая планировалась на конец года. Еще полтора месяца есть. Понятно, что навигация уже заканчивается, но, тем не менее, те грузы, которые связаны с нашим нефтегазовым комплексом, будет перевозиться».

    «Чего бы хотелось избежать в дальнейшем? Меня напугали цифры о том, что в российских банках скопилось до 30 трлн рублей. Это классно, конечно, что столько денег маячит, но смотрите, чтобы здесь не получилось обратной истории: все бросятся инвестировать в кажущуюся сверхрентабельной транспортную отрасль, чтобы не получилось так, что количество инфраструктурных транспортных объектов значительно превысило потребности РФ в экспорте и импорте», – резюмировал С.Шишкарев.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.08.2019
    Новый контейнерный терминал в Египте
    Построит Hutchinson Ports
    Hutchison PortsЕгипетКонтейнерный терминалСтроительство
    0
    25.04.2019
    Сколько стоят новые краны «Дела»
    23 апреля к новому причалу №38 терминала НУТЭП было пришвартовано судно «Zhen Hua 19», доставившее 3 крана STS, […]
    Группа ДелоКраныНУТЭП
    0
    30.01.2019
    Как оценить ситуацию на нефтяном рынке?
    В 2019 году определяющее влияние на рынок нефти будут оказывать ОПЕК+ и США, а также непосредственно сам рост […]
    2018ГазНефтепродуктыНефть
    0
    22.10.2019
    С чужого плеча
    Импорт и экспорт секонд-хенда
    2019ИмпортСеконд-хендТаможня
    0
    16.07.2019
    Импорт и экспорт бытовой техники
    Холодильники По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-апреле 2019 года в Россию было ввезено 603,4 тыс. холодильников […]
    ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    29.05.2019
    CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    CMA CGM и MSC объявили, что присоединятся к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM. Объединение на единой […]
    CMA CGMITMaerskMSC
    0
    20.03.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе 2019 года составил 1,4 млн кубометров — на […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    20.11.2019
    Экспорт черных металлов
    Объем российского экспорта черных металлов по итогам 9 месяцев этого года составил 30,9 млн тонн – на 10,6% […]
    2019Черные металлыЭкспорт
    0
    03.09.2019
    Танкер «Совкомфлота» первым в мире прошел Севморпуть на СПГ
    2 сентября крупнотоннажный танкер компании «Совкомфлот» «Проспект Королёва» успешно завершил переход по трассам Северного морского пути. Впервые в […]
    РекордСеверный морской путьСовкомфлотСПГ
    0
    19.02.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Дальний ВостокДекабрьКонтейнерооборот
    0
    06.08.2019
    Цены на суда будут расти
    Британское аналитическое агентство VesselsValue совместно с норвежской консалтинговой компанией ViaMar подготовило прогноз динамики стоимости судовых активов на период […]
    Только для подписчиков
    БалкерГазовозКонтейнеровозыПрогноз
    0
    29.03.2019
    Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS
    О развитии несырьевого экспорта из Сибири в Китай
    FESCO Rail Cargo LogisticsКитайЭкспорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    21.11.2019 Проекты ранжированы, «лист ожидания» утвержден
    30.10.2019 Третья сторона в трансграничном электронном документообороте
    29.10.2019 «Совкомфлот», ОСК и «Новатэк» вошли в рабочие группы по «регуляторной гильотине»
    29.10.2019 Д.Медведев утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности
    07.10.2019 Реестр морских портов или филькина грамота?
    01.10.2019 Ямальское СП Teekay может попасть под санкции?
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2019 Гамбург увеличил контейнерооборот
    21.11.2019 Ставки ниже, прибыль выше
    20.11.2019 Контейнерооборот российских портов в октябре 2019 увеличился на 4,9%
    20.11.2019 Контейнерооборот Таиланда
    19.11.2019 Global Ports подписался с «ТрансКонтейнером»
    19.11.2019 Контейнерооборот портов Испании
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ