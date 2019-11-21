Возможность выхода на рынок морских перевозок за счет создания собственного флота озвучил президент группы компаний «Дело» Сергей Шишакрев на отраслевой конференции «Морские порты – драйвер экономического развития страны» в ходе международного форума «Транспортная неделя» в Москве.

«Мы говорим о транзите через Россию, о том, что наращиваем экспортный потенциал, – сказал С.Шишкарев. – Так давайте подумаем о том, чтобы сделать аккуратно шаг в море, потому что те же контейнерные грузы, тот же экспорт зерна осуществляет на 100% иностранным флотом. Мы хотим отвоевать хотя бы небольшую часть этого конкурентного рынка, бросить вызов ну если не крупнейшим контейнерным перевозчикам (кое-кто уже шатается, один переход руководителя Maersk в MSC чего стоит). Мы на юге будем такие попытки предпринимать. Почему не начать конкуренцию с турецкими, греческими перевозчиками на маршруте доставки грузов из Новороссийска в порты Средиземноморья? Нужно думать и вместе размышлять с Минтрансом по поводу того, чтобы обеспечивать присутствие российского флота и на Дальнем Востоке. Но если мы опять же обеспечиваем перевозку из Южной Кореи через Находку в Питер и дальше, то почему нам не попробовать внедрить на этом направлении сегмент транспортный на море? Это же действительно катализаторы экономического роста и в судостроении, и в целом – сталелитейная промышленность и все остальное. На чужое не претендуем, но свое нужно брать».

Кром того, С.Шишкарев рассказал о строительстве глубоководного причала контейнерного терминала «НУТЭП». «В этом году ГК «Дело» закончила строительство глубоководного причала №38 контейнерного терминала «НУТЭП», – сказал С.Шишкарев. – Что тут важно? Не только то, что мы практически выдержали те сроки, о которых говорили, не только то, что мы выдержали бюджет. Самое главное, что этот причал был построен за частные деньги, и этот терминал открывает совершенно иные возможности для доставки грузов на территорию России через южные ворота, через Новороссийск. Совершенно понятно, что через этот маршрут мы избегаем двойной перевалки грузов в средиземноморских портах. Мы укорачиваем транзитное время доставки и самое главное – уменьшаем стоимость доставки грузов за счет отсутствия двойной перевалки в европейских портах». Также он отметил, что сразу же после ввода причала подрядчик приступил по долгосрочному контракту с ГК «Дело» к строительству глубоководного причала 40А для зерновых грузов. «Планируем закончить его за два года. Это не столь сложное гидротехническое сооружение. Но, опять же, оно позволит отправлять из Новороссийска суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, параллельно увеличить скорость обработки зерновых грузов и обеспечивать увеличение экспортных возможностей России», – сказал С.Шишкарев.

Также С.Шишкарев поделился планами по использованию Северного морского пути. «В этом году, в сентябре мы с Maersk организовали транзит по СМП. Судно «Maersk Venta» осуществило транзит за 28 суток. Вы знаете, транзитное время через юг – 34-50 суток. Сейчас работаем над обратной загрузкой. Думаем над поиском и правильном использовании возможностей этого маршрута по отправлению грузов на обратном направлении. Да, есть ограничения, связанные с летней навигацией. Но, если на практике не доказывать работоспособность и перспективность этого маршрута, тогда все это останется просто декларацией». Ссылаясь на данные «Росатома», С.Шишкарев сообщил, что на 15 ноября объем перевозки грузов по СМП составил уже 25 млн тонн. «Эта цифра, которая планировалась на конец года. Еще полтора месяца есть. Понятно, что навигация уже заканчивается, но, тем не менее, те грузы, которые связаны с нашим нефтегазовым комплексом, будет перевозиться».

«Чего бы хотелось избежать в дальнейшем? Меня напугали цифры о том, что в российских банках скопилось до 30 трлн рублей. Это классно, конечно, что столько денег маячит, но смотрите, чтобы здесь не получилось обратной истории: все бросятся инвестировать в кажущуюся сверхрентабельной транспортную отрасль, чтобы не получилось так, что количество инфраструктурных транспортных объектов значительно превысило потребности РФ в экспорте и импорте», – резюмировал С.Шишкарев.