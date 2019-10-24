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НМТП увеличил прибыль по РСБУ
24.10.2019

НМТП увеличил прибыль по РСБУ


    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года.

    Выручка выросла на 0,5% до 21,37 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 0,7% до 14,1 млрд рублей.

    Себестоимость продаж выросла всего на 0,1% до 7,2 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 3,3% до 900,9 млн рублей.

    Прибыль от продаж составила 13,2 млрд рублей – на 1% больше аналогичного показателя за отчетный период прошлого года. Прибыль до налогообложения выросла почти в 5 раз до 54,9 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 45,6 млрд рублей – в 4,2 раза больше, чем за три квартала 2018 года.


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