НМТП увеличил прибыль по РСБУ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года.

Выручка выросла на 0,5% до 21,37 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 0,7% до 14,1 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла всего на 0,1% до 7,2 млрд рублей, управленческие расходы снизились на 3,3% до 900,9 млн рублей.

Прибыль от продаж составила 13,2 млрд рублей – на 1% больше аналогичного показателя за отчетный период прошлого года. Прибыль до налогообложения выросла почти в 5 раз до 54,9 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 45,6 млрд рублей – в 4,2 раза больше, чем за три квартала 2018 года.