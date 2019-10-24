Arkas Line и SeaGo Line возобновляют рефсервис на Новороссийск

Arkas Line и Sealand Europe & Med-A Maersk Company (напомним, под этим брендом теперь работает SeaGo Line) возобновляют свой сезонный рефсервис Russian Express Service (REX) из Мерсина.

Ротация сервиса: Мерсин – Новороссийск – Мерсин. Терминал в Новороссийске – НУТЭП. Сервис еженедельный, транзитное время из Мерсина в Новороссийск – 4 дня.

Как рассказали SeaNews в Arkas, на сервисе будет задействовано два контейнеровоза, один предоставляет Maersk, другой – Arkas. Каждое судно оборудовано в среднем 600 рефрозетками.

Первый судозаход запланирован на 44 неделе, выход контейнеровоза «Emma A» из Мерсина 2 ноября.