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Arkas Line и SeaGo Line возобновляют рефсервис на Новороссийск
24.10.2019

Arkas Line и SeaGo Line возобновляют рефсервис на Новороссийск


    • Arkas Line и Sealand Europe & Med-A Maersk Company (напомним, под этим брендом теперь работает SeaGo Line) возобновляют свой сезонный рефсервис Russian Express Service (REX) из Мерсина

    Ротация сервиса:  Мерсин – Новороссийск – Мерсин. Терминал в Новороссийске – НУТЭП. Сервис еженедельный, транзитное время из Мерсина в Новороссийск – 4 дня.

    Как рассказали SeaNews в Arkas, на сервисе будет задействовано два контейнеровоза, один предоставляет Maersk, другой – Arkas. Каждое судно оборудовано в среднем 600 рефрозетками. 

    Первый судозаход запланирован на 44 неделе, выход контейнеровоза «Emma A» из Мерсина 2 ноября.


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