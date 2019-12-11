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11.12.2019

FM Logistic начал прямые автомобильные доставки из Китая


    • FM Logistic начал прямую доставку автотранспортом из Китая. Первый рейс состоялся в ноябре, рассказали SeaNews в компании. За 10 дней фура грузоподъемностью 20 тонн преодолела 6900 км, доставив из Маньчжурии в Москву крупную партию высокотехнологичных товаров, получателем которых была производственная компания.

    «На данный момент проект находится на стадии тестирования схемы доставки и выбора места таможенного оформления. Уже сейчас по данному маршруту осуществили перевозку десять машин. Завершение тестового периода намечено на январь, что обусловлено периодом завершения отгрузок перед Новым годом. После чего мы сможем проанализировать итоговые показатели и уже вести разработку дальнейшей стратегии», — рассказал менеджер отдела мультимодальных перевозок Дальневосточного региона FM Logistic Игорь Ляшик.

    Как пояснили SeaNews в FM Logistic, автомобильная доставка является предпочтительной в сравнении с другими видами транспорта для грузов, требующих температурного сопровождения (таких как продукты питания, саженцы, цветы), легковоспламеняющихся (аккумуляторы для телефонов, зарядные устройства), а также оборудования (промышленного и телекоммуникационного).

    При этом автотранспорт обходится в три раза дороже по сравнению морем и железной дорогой. «Клиент выбирает этот маршрут исходя из срока доставки, места производства товара на территории Китая, транспортных характеристик товара», – подчеркнули в компании.

    FM Logistic готов предложить автомобильные перевозки из континентального Китая в Россию, таможенное оформление, услуги кросс-дока в континентальном Китае и на погранпереходе Маньчжурия-Забайкальск. Прямые доставки автотранспортом, по оценке специалистов компании, из Китая позволяют сократить срок транспортировки в сравнении с железнодорожными или морскими перевозками, что являлось основным требованием клиентов.

    FM Logistic представлен в Китае с 2005 года, компания располагает там 5 складскими платформами и 9 транзитными хабами общей площадью 170 000 тыс. кв. м. В 24 провинциях Китая работают 700 сотрудников компании, ежедневно они обслуживают 500 рейсов.


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