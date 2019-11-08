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Dachser увеличил перевозки сборных грузов
08.11.2019

Dachser увеличил перевозки сборных грузов


    • Российское подразделение Dachser поделилось статистикой по сборным грузам из Европы на Россию. На их долю по итогам 9 месяцев 2019 года приходится 10% выручки российского подразделения и 25% общего количества перевозок. Всего с января по сентябрь было обработано более 400 заказов, суммарный вес LTL-перевозок составил около 600 тонн, на сборные грузы было оформлено 380 таможенных деклараций. Рост показателей составил порядка 50%.

    В 2019 году Dachser запустил 9 новых направлений перевозок сборных грузов из Европы в Россию. Как рассказали SeaNews в компании, в числе новых стран отправления – Венгрия, Англия, Хорватия, Португалия и Швейцария. Всего в маршрутную сеть компании входит 20 стран Европы.

    Расширилась также номенклатура – к перевозкам в составе сборной линии добавились меховые изделия, керамическая плитка, осветительное оборудование, косметика, одежда и обувь. Также компания добавила услугу по нанесению маркировок на меховые изделия, которая осуществляется на собственном складе в Унгерхаузене (Германия).

    «Развитие сервиса по доставке сборных грузов из Европы в Россию является одним из приоритетных направлений компании. В сентябре на рейсе Германия – Россия начал курсировать первый брендированный евротрейлер с логотипом компании, – рассказал директор по операциям Dachser Павел Богданов. – К концу года будет запущен сервис по регулярной отправке сборных грузов из Польши (г. Стрыкув). В 2020 мы планируем увеличить общее количество отправок, открыть линии сборных перевозок в Нижний Новгород, Калининград и Санкт-Петербург, а также расширить услугу по нанесению маркировок для всех товаров сегмента fashion».

    Сервис сборных грузоперевозок из Европы в Россию был запущен в 2018 году. Dachser консолидирует грузы на складах в Германии (Унгерхаузен) и осуществляет отправки в Россию от одного до трех раз в неделю, используя тентованные и рефрижераторные машины грузоподъемностью от 3 до 20 тонн.


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