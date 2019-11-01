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Грузооборот российского транспорта
01.11.2019

Грузооборот российского транспорта


    • Перевозки грузов российским транспортным сектором за январь-сентябрь этого года составили 6,1 млрд тонн. Это на 1,6% больше, чем годом ранее.

    Практически по всем видам транспорта отмечена отрицательная динамика. Только перевозки автомобильным транспортом увеличились на 3,1% и составили 4,2 млн тонн.

    По данным Росстата, перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 9 месяцами 2018 года сократились на 0,9% до 957,6 млн тонн. Перевозки морским транспортом упали на 19,2% до 14,4 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 857 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 0,8%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-сентябрь 2019 года снизился на 16% до 77,8 млн тонн.

    Перевозки воздушным транспортом сократились на 4,7% и составили 0,82 млн тонн.

    В сентябре в сравнении с предыдущим месяцем практически по всем видам транспорта наблюдается отрицательная динамика. Только грузооборот морского транспорта сохранился на уровне августа 2019 года.


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