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Спущен на воду понтон-батопорт для защиты Хабаровска от наводнений
15.10.2019

Спущен на воду понтон-батопорт для защиты Хабаровска от наводнений


    • Сегодня на Хабаровском судостроительном заводе прошел торжественный спуск на воду понтона-батопорта, предназначенного для защиты от затопления одно из округов Хабаровска. Заказчиком проекта является правительство Хабаровского края. Проектная документация была разработана владивостокским проектным институтом АО «ДНИИМФ».

    Понтон проекта ПБ75 является составной частью затворного сооружения. После его приведения в состояние батопорта (то есть поворота на 90 градусов на правый борт и установки на штатном месте) он будет использоваться как батопорт затворного сооружения (во время наводнения), защищающего затон и прилегающую к нему территорию от наводнения при разливе Амура.

    В иных случаях понтон, после соответствующего дооборудования, может быть использован как несамоходная баржа для перевозки грузов или других целей. Эксплуатация понтона предусматривается методом буксировки.

    Основные характеристики:

    • Длина – 75 м;
    • Ширина на миделе – 15 м;
    • Ширина в состоянии батопорта – 4 м;
    • Высота на миделе – 4 м;
    • Высота борта в состоянии батопорта – 15 м;
    • Осадка – 2,5 м.

    Сразу после спуска понтона-батопорта начнётся его подготовка к испытаниям, на которых на практике будут тестироваться его характеристики и возможности в реальных условиях эксплуатации.


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