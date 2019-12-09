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Продвинулся к стадии проектирования
09.12.2019

Продвинулся к стадии проектирования


    • Как продвинулась реализация проекта ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» по строительству глубоководного контейнерного терминала на Камчатке, рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь на форуме «Артика: настоящее и будущее» в Петербурге.

    «К сожалению, на Камчатке так сложилось, в силу природы, а именно рельефа, что найти прибрежную территорию, где можно было бы построить соответствующий терминал для перевалки 3 млн TEU, довольно сложно. Сегодня мы территорию нашли, предоставили инвестору. Надеюсь, в следующем году мы выйдем уже на стадию проектирования», – сказал он.

    Напомним, в апреле этого года на 5-м международном форуме «Артика» АО «Корпорация развития Камчатки» и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» подписали соглашение о строительстве глубоководного порта. Проект предполагает организацию международной судоходной артерии с конкретными точками входа-выхода: в Ленинградской области – на западе и на Камчатке – на востоке, а также создание ледового флота, способного оперировать в полярных широтах. В основу проекта положена концепция «ледовых шаттлов».


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