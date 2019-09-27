Предварительное информирование в теории и на практике

Больше двух месяцев прошло с тех пор, как предварительное информирование на морском транспорте стало обязательным. Что изменилось за это время и пошло ли нововведение на пользу перевозчикам и участникам ВЭД, рассказал директор по развитию АО «Эконому Интернешнл Шиппинг» Игорь Мурзаев участникам конференции Первую Международную конференцию «FREIGHT.DIGITAL 2019: ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК», организованной ИА SeaNews в Петербурге.
По мнению И.Мурзаева, почти три месяца практики обязательного предварительного информирования на морском транспорте говорят о необходимости внесения корректирующих изменений в программные продукты ЕАИС таможенных органов и в нормативную базу, в частности, в:
- Решение коллегии ЕЭК №51 от 10.04.2018;
- Нормативные акты ФТС РФ;
- Федеральный закон «О государственной границе» и подчиненные акты;
- Федеральные законы и подчинённые акты об осуществлении государственного санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля;
- Типовую схему организации работы морского пункта пропуска и другие нормативные акты Минтранса РФ (она вообще не учитывает наличие обязательно предварительного информирования);
- Таможенный кодекс ЕАЭС.
И.Мурзаев остановился на том, что предполагало введение обязательного предварительного информирования в идеале и как это механизм работает в реальности. Он затронул несколько аспектов и обозначил возможные решения для оптимизации работы этой системы.
Оценка рисков и предварительное решение
В теории: обязательная предварительная информация, поданная перевозчиком, используется таможенными органами для оценки рисков, контроля соблюдения запретов и ограничений и принятия предварительного решения о таможенном контроле
На практике: предварительная информация в части груза подается перевозчиком в объёме сведений грузовых документов. Без имеющихся только в распоряжении импортёров точного описания товара, указания кода ТНВЭД, сертификатов происхождения и импортных карантинных разрешений ни таможенные органы, ни другие государственные контролирующие органы не могут принять предварительное решение.
Возможное решение: подача расширенных сведений о товарах должна быть обязательной для заинтересованных лиц, осуществляющих ввоз.
Декларация на транспортное средство международной перевозки
В теории: обязательная предварительная информация, поданная перевозчиком используется таможенными органами в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки.
На практике: После подачи обязательной предварительной информации в виде электронного документа декларация на судно как транспортное средство международной перевозки оформляется таможенными органами в автоматическом режиме. Исключение: в Новороссийске таможенные органы дополнительно требуют от линий письменные обязательства о вывозе контейнеров (в оригинале), в портах Балтики такого нет.
Возможное решение: внести изменения в нормативные акты ФТС, позволяющие декларировать контейнеры как транспортное средство международной перевозки (многооборотную тару) без предоставления дополнительных документов и обязательств на основании коносаментов.
Получение судами свободной практики
В теории: обязательная предварительная информация и дополнительные сведения в объёме Морской медико-санитарной декларации должны быть обработаны Роспотребнадзором, решение санитарных властей должно быть направлено таможенным органам и Администрацию морского порта.
На практике: Морская медико-санитарная декларация направляется перевозчиком морскому агенту для последующей отправки в Роспотребнадзор, Администрацию морского порта и сейчас для таможенных органов. Фактически Роспотребнадзор информирует о своем решении непосредственно агента и Администрацию морского порта, таможенный орган получает информацию только от агента.
Возможное решение: Необходимо внести уточняющие изменения в Решение коллегии ЕЭК №51, в Типовую схему организации работы морского пункта пропуска, нормативные акты ФТС и Минздрава в части взаимодействия с государственными контролирующими органами.
Помещение товаров на СВХ
В теории: Для помещения импортируемых товаров на СВХ помимо обязательной предварительной информации перевозчика необходимо предоставление сведений о коде ТНВЭД, полных сведений о товаре и терминале выгрузки.
На практике: Линейные перевозчики как держатели стивидорных договоров обязаны собирать эти сведения о товаре от грузовладельцев. Трамповые перевозчики не являются держателями стивидорных договоров, сведения о товарах, терминалах и СВХ морскому перевозчику не передаются.
Возможное решение: Необходимо конкретизировать в Решении коллегии ЕЭК №51 обязанность иных заинтересованных лиц подавать сведения во избежание задержки начала грузовых операций.
Морской транзит между постами таможенных органов или портами РФ
В теории: обязательная предварительная информация должна служить единственной основой для оформления морского транзита между разными портами РФ без выхода за пределы территориальных вод, либо между разными таможенными органами в пределах морского пункта пропуска.
На практике: «Петля Maersk’а» и «Владивостокский морской международный транзит» на расстояние в полмили в пределах одного морского пункта пропуска. Перевозчики избегают транзитных перевозок между портами РФ, когда эти заходы идут последовательно, в течение одного кругорейса.
Возможное решение: Необходимо внести изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС в части такого специфического транзита в части соблюдения запретов и ограничений, оценки рисков (перенесения таможенного контроля на момент помещения под таможенный режим в месте запланированной выгрузки, а не перед прибытием в первый порт захода).
Уведомление о прибытии судна и товаров
В теории: обязательная предварительная информация подаётся перевозчиком в объеме, достаточном для подачи уведомления о прибытии товаров и транспортного средства.
На практике: Помимо сведений, определённых Решением №51, перевозчик обязан направить в графическом формате 5 документов, уже формализованных Решениями ЕЭК для подачи в виде электронного документа – Морской медико-санитарной декларации (описана в Решении 51) и не описанные в Решении 51:
- паспорт моряка капитана;
- номинация на агентирование судна;
- свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна;
- гарантийные письма капитана таможенному органу.
Возможное решение: Необходимо внести изменения в нормативные акты ФТС, исключить приложение графических документов к сведениям, поданным в виде электронных документов.
«Таможенный орган в морских пунктах пропуска исполняет функции единого окна, ведет информационный обмен с другими государственными органами. Если ФТС внедряет безбумажную технологию, она должна быть доступна другим государственных контролирующих органам для исполнения их функций», – считает И.Мурзаев.
Однако, по мнению И.Мурзаева, не все так плохо и благодаря ФТС. «Ожидалось, что переход на обязательное предварительное информирование произойдет с гораздо бОльшими сложностями. Однако ФТС смогла организовать диалог с бизнесом, поэтому многие вопросы удалось решить, часть купировать или хотя бы обозначить и включить в план работы».
Подводя итоги, И.Мурзаев отметил, что с введением обязательного предварительного информирования уменьшилось время на оформление прихода и отхода судов в таможенных органах при подаче сведений в виде электронной декларации, и это облегчило работу участников ВЭД. «Но частично. Только в том случае, если есть все связанные сведения, поданные в виде электронной декларации не только перевозчиком, но и другими заинтересованными лицами. При этом бумажная нагрузка не уменьшилась», – резюмировал он.