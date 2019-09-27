Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Freight Digital 2019 Day 1
27.09.2019

Предварительное информирование в теории и на практике


    • Больше двух месяцев прошло с тех пор, как предварительное информирование на морском транспорте стало обязательным. Что изменилось за это время и пошло ли нововведение на пользу перевозчикам и участникам ВЭД, рассказал директор по развитию АО «Эконому Интернешнл Шиппинг» Игорь Мурзаев участникам конференции Первую Международную конференцию «FREIGHT.DIGITAL 2019: ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК», организованной ИА SeaNews в Петербурге.

    По мнению И.Мурзаева, почти три месяца практики обязательного предварительного информирования на морском транспорте говорят о необходимости внесения корректирующих изменений в программные продукты ЕАИС таможенных органов и в нормативную базу, в частности, в:

    • Решение коллегии ЕЭК №51 от 10.04.2018;
    • Нормативные акты ФТС РФ;
    • Федеральный закон «О государственной границе» и подчиненные акты;
    • Федеральные законы и подчинённые акты об осуществлении государственного санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля;
    • Типовую схему организации работы морского пункта пропуска и другие нормативные акты Минтранса РФ (она вообще не учитывает наличие обязательно предварительного информирования);
    • Таможенный кодекс ЕАЭС.

    И.Мурзаев остановился на том, что предполагало введение обязательного предварительного информирования в идеале и как это механизм работает в реальности. Он затронул несколько аспектов и обозначил возможные решения для оптимизации работы этой системы.

    Оценка рисков и предварительное решение

    В теории: обязательная предварительная информация, поданная перевозчиком, используется таможенными органами для оценки рисков, контроля соблюдения запретов и ограничений и принятия предварительного решения о таможенном контроле

    На практике: предварительная информация в части груза подается перевозчиком в объёме сведений грузовых документов. Без имеющихся только в распоряжении импортёров точного описания товара, указания кода ТНВЭД, сертификатов происхождения и импортных карантинных разрешений ни таможенные органы, ни другие государственные контролирующие органы не могут принять предварительное решение.

    Возможное решение: подача расширенных сведений о товарах должна быть обязательной для заинтересованных лиц, осуществляющих ввоз.

    Декларация на транспортное средство международной перевозки

    В теории: обязательная предварительная информация, поданная перевозчиком используется таможенными органами в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки.

    На практике: После подачи обязательной предварительной информации в виде электронного документа декларация на судно как транспортное средство международной перевозки оформляется таможенными органами в автоматическом режиме. Исключение: в Новороссийске таможенные органы дополнительно требуют от линий письменные обязательства о вывозе контейнеров (в оригинале), в портах Балтики такого нет.

    Возможное решение: внести изменения в нормативные акты ФТС, позволяющие декларировать контейнеры как транспортное средство международной перевозки (многооборотную тару) без предоставления дополнительных документов и обязательств на основании коносаментов.

    Получение судами свободной практики

    В теории: обязательная предварительная информация и дополнительные сведения в объёме Морской медико-санитарной декларации должны быть обработаны Роспотребнадзором, решение санитарных властей должно быть направлено таможенным органам и Администрацию морского порта.

    На практике: Морская медико-санитарная декларация направляется перевозчиком морскому агенту для последующей отправки в Роспотребнадзор, Администрацию морского порта и сейчас для таможенных органов. Фактически Роспотребнадзор информирует о своем решении непосредственно агента и Администрацию морского порта, таможенный орган получает информацию только от агента.

    Возможное решение: Необходимо внести уточняющие изменения в Решение коллегии ЕЭК №51, в Типовую схему организации работы морского пункта пропуска, нормативные акты ФТС и Минздрава в части взаимодействия с государственными контролирующими органами.

    Помещение товаров на СВХ

    В теории: Для помещения импортируемых товаров на СВХ помимо обязательной предварительной информации перевозчика необходимо предоставление сведений о коде ТНВЭД, полных сведений о товаре и терминале выгрузки.

    На практике: Линейные перевозчики как держатели стивидорных договоров обязаны собирать эти сведения о товаре от грузовладельцев. Трамповые перевозчики не являются держателями стивидорных договоров, сведения о товарах, терминалах и СВХ морскому перевозчику не передаются.

    Возможное решение: Необходимо конкретизировать в Решении коллегии ЕЭК №51 обязанность иных заинтересованных лиц подавать сведения во избежание задержки начала грузовых операций.

    Морской транзит между постами таможенных органов или портами РФ

    В теории: обязательная предварительная информация должна служить единственной основой для оформления морского транзита между разными портами РФ без выхода за пределы территориальных вод, либо между разными таможенными органами в пределах морского пункта пропуска.

    На практике: «Петля Maersk’а» и «Владивостокский морской международный транзит» на расстояние в полмили в пределах одного морского пункта пропуска. Перевозчики избегают транзитных перевозок между портами РФ, когда эти заходы идут последовательно, в течение одного кругорейса.

    Возможное решение: Необходимо внести изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС в части такого специфического транзита в части соблюдения запретов и ограничений, оценки рисков (перенесения таможенного контроля на момент помещения под таможенный режим в месте запланированной выгрузки, а не перед прибытием в первый порт захода).

    Уведомление о прибытии судна и товаров

    В теории: обязательная предварительная информация подаётся перевозчиком в объеме, достаточном для подачи уведомления о прибытии товаров и транспортного средства.

    На практике: Помимо сведений, определённых Решением №51, перевозчик обязан направить в графическом формате 5 документов, уже формализованных Решениями ЕЭК для подачи в виде электронного документа – Морской медико-санитарной декларации (описана в Решении 51) и не описанные в Решении 51:

    • паспорт моряка капитана;
    • номинация на агентирование судна;
    • свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна;
    • гарантийные письма капитана таможенному органу.

    Возможное решение: Необходимо внести изменения в нормативные акты ФТС, исключить приложение графических документов к сведениям, поданным в виде электронных документов.

    «Таможенный орган в морских пунктах пропуска исполняет функции единого окна, ведет информационный обмен с другими государственными органами. Если ФТС внедряет безбумажную технологию, она должна быть доступна другим государственных контролирующих органам для исполнения их функций», – считает И.Мурзаев.

    Однако, по мнению И.Мурзаева, не все так плохо и благодаря ФТС. «Ожидалось, что переход на обязательное предварительное информирование произойдет с гораздо бОльшими сложностями. Однако ФТС смогла организовать диалог с бизнесом, поэтому многие вопросы удалось решить, часть купировать или хотя бы обозначить и включить в план работы».

    Подводя итоги, И.Мурзаев отметил, что с введением обязательного предварительного информирования уменьшилось время на оформление прихода и отхода судов в таможенных органах при подаче сведений в виде электронной декларации, и это облегчило работу участников ВЭД. «Но частично. Только в том случае, если есть все связанные сведения, поданные в виде электронной декларации не только перевозчиком, но и другими заинтересованными лицами. При этом бумажная нагрузка не уменьшилась», – резюмировал он.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.06.2019
    Global Ports внедрил грузовой электронный документооборот
    На трех терминалах группы
    Global PortsITИнновацииЭлектронный документооборот
    0
    06.05.2019
    «Одно окно» на базе РЭЦ
    В соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» к 2021 году будет введена в эксплуатацию информационная система […]
    ДокументооборотРоссийский экспортный центрТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    02.08.2019
    В.Ивин назначен замруководителя ФТС
    Распоряжением правительства РФ от 1 августа 2019 года №1699-р заместителем руководителя Федеральной таможенной службы назначен Владимир Ивин. О […]
    НазначенияТаможняФТС
    0
    25.02.2019
    Itella протестировала электронную накладную
    Itella в России провела тестовый обмен транспортными накладными (ЭТрН) в сервисе Synerdocs. Как рассказали SeaNews в компании, первый […]
    ТехнологииЭлектронный документооборот
    0
    12.09.2019
    Назначение в ФТС
    Назначена замруководителя Федеральной таможенной службы
    НазначенияТаможняФТС
    0
    06.09.2019
    5 суток за 21 час
    4 сентября состоялась первая отправка из ВМТП в Москву группы контейнеров с импортными японскими автозапчастями и комплектующими, все […]
    FESCO Владивостокский морской торговый портКонтейнерКонтейнерный поезд
    0
    25.09.2019
    Какофония предварительного информирования
    Роль обязательного предварительного информирования, которое было введено 1 июля этого года, искусственно сведена только к таможенным операциям, которые […]
    Предварительное информированиеРоссельхознадзорТаможенные процедурыТаможенный контроль
    1
    26.04.2019
    Главы таможенных служб в Петербурге
    Конференция для Европейского региона ВТамО
    ЕвропаКонференцияСЗТУТаможенные процедуры
    0
    24.09.2019
    На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    10 лет займет переход на полный безбумажный документооборот в морских пунктах пропуска государств-членов Евразийского экономического союза. Такие сроки […]
    ДокументооборотЕАЭСЕЭКЭлектронный документооборот
    0
    20.02.2019
    Сквозь призму «единого окна»
    Советник отдела таможенных операций и таможенного контроля Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Сергей Соколов […]
    ЕАЭСЕдиное окноТаможенные процедурыТранзит
    0
    25.01.2019
    3 часа вместо 3 дней
    «Магнит» переходит на электронные транспортные накладные
    ITАвтотранспортРитейлТехнологии
    0
    26.07.2019
    Невозможно выжить, работая строго в определенный сезон
    Рынок рефперевозок железнодорожным транспортом всколыхнул Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2019 № 66 “Об утверждении Правил перевозок […]
    ЗаконодательствоРефперевозкиРоссельхознадзорТарифы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    26.09.2019 Назначение в Росжелдоре
    24.09.2019 Сколько нужно «единых окон»
    24.09.2019 На безбумажный документооборот будем переходить еще 10 лет
    24.09.2019 На проект «Морские порты» выделяется 238 млрд рублей
    20.09.2019 Как вернуть грузы из портов Прибалтики
    12.09.2019 Назначен замруководителя Росавиации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.09.2019 Безработные контейнеровозы
    26.09.2019 «РЖД Логистика» закрепляется в Пермском крае
    26.09.2019 Tradelens в Большом порту: результат может быть любой
    26.09.2019 «ТрансКонтейнер» будет привлекать средства
    25.09.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    25.09.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД