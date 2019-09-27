Хорошие новости для импортеров фруктов

Россельхознадзор на площадке ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» дорабатывает федеральную государственную информационную систему «Аргус-фито», которая позволит заранее предоставлять в электронном виде фитосанитарный сертификат таможенным органам для проверки и оценки рисков с сточки зрения страны, из которой товар привезен. Об этом сообщила президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Капитанова на конференции Первую Международную конференцию «FREIGHT.DIGITAL 2019: ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК», организованной SeaNews в Петербурге.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будут значительно сокращены нормативные сроки проведения лабораторных анализов товаров в части определения рисков по стране происхождения. «Мы обратились в Федеральную таможенную службу, нам обещали, – сказал И.Капитанова. – Надеемся, что в ближайшее время это распоряжение нас порадует». Сейчас на проведение лабораторных исследований отводится 31 день.

И.Капитанова поделилась еще одной хорошей новостью – с февраля 2020 года ФТС будет принимать все коносаменты в электронном виде. «Мы надеемся на это, – сказал она. – И это благодаря усилиям ФТС. Также мы ожидаем, что с будущего года Россельхознадзор будет принимать решение по электронному коносаменту и что штампов КФК с февраля 2020 года тоже может и не быть».

Импорт плодоовощной продукции в Россию, по данным Ассоциации, растет – за первое полугодие его объем оставил 181 818 контейнеров на сумму свыше 3,5 млрд долларов. При этом средние сроки оформления таких грузов в Петербурге составляют, по словам И.Капитановой, два-три дня – при условии, что «все идет хорошо и брокер работает быстро».