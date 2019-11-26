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Продуктовый импорт
26.11.2019

Продуктовый импорт


    • По итогам 9 месяцев 2019 года импорт цитрусовых вырос, ввоз яблок и бананов, напротив, сократился.

    По данным Федеральной таможенной службы, за январь-сентябрь этого года в Россию было завезено 284,6 тыс. тонн мяса свежего и мороженого – на 1,6% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период, напротив, было завезено на 7,8% больше, чем годом ранее, – 164,4 тыс. тонн. Также импорт рыбы вырос на 2% – до 279,6 тыс. тонн. Снизились поставки изделий и консервов из мяса – на 5,3% (до 12,6 тыс. тонн).

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 9 месяцев 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 28%, составив 135,9 тыс. тонн. Увеличился импорт сыра и творога – на 11,1% (до 197,5 тыс. тонн), сливочного масла – на 38% (до 87,2 тыс. тонн).

    Импорт пальмового масла за период с января по сентябрь 2019 года увеличился на 5,3% (до 757,4 тыс. тонн), растительного масла, напротив, упал – на 88,7% (до 2,2 тыс. тонн).

    Импорт фруктов, кроме цитрусовых, в Россию за отчетный период снизился. Поставки цитрусовых в январе-сентябре составили более 1 млн тонн (+6,2%),  бананов – 1,1 млн тонн (-3,7%) и яблок – 735,8 тыс. тонн (-13,3%).

    По итогам отчетного периода поставки сахара-сырца увеличились на 22% и составили 5 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара вырос на 8,8%, до 213,1 тыс. тонн.

    Отметим, что в сентябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снижение наблюдается в поставках бананов (-5% до 91,9 тыс. тонн), цитрусовых (-15,4% до 51,8 тыс. тонн), яблок (-29,5% до 39,5 тыс. тонн) и мяса свежего и мороженого (-7,1% до 28,6 тыс. тонн). 

    По сравнению с августом 2019 года сократились поставки всех исследуемых фруктов, рыбы, мяса свежего и мороженого и масла сливочного, по другим продуктам питания наблюдается рост.

    По итогам 9 месяцев 2019 года поставки кофе на российский рынок увеличились на 13,9% (до 165,1 тыс. тонн), чая, напротив, практически на тот же процент снизились – на 13,8% (до 110,4 тыс. тонн).

    В сентябре кофе было ввезено 18,3 тыс. тонн – на 6,4% больше аналогичного уровня прошлого года, но на 14,9% меньше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию импортировали 11,8 тыс. тонн – на 10,6% меньше показателя сентября прошлого года, но на 0,9% больше, чем в августе этого года.

     


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