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новогодние игрушки
27.12.2019

Новогодний экспорт-импорт


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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-октябрь 2019 года в Россию было импортировано 13,9 тыс. тонн товаров для новогодних и рождественских праздников. Это на 4,5% больше, чем было ввезено годом ранее. В денежном выражении поставки выросли на 5,5% и составили 78,5 млн долларов.

    В экспорте за 10 месяцев было отгружено 273 тонны товаров для новогодних и рождественских праздников, на 82% больше, чем за тот же период 2018 года. В денежном выражении экспорт вырос на 41,2% – до 2,4 млн долларов.

     

    Импорт

    За январь-октябрь 2019 года в Россию было ввезено 0,4 тыс. тонн (+33,3%) товаров для новогодних и рождественских праздников из стекла на сумму 7,7 млн долларов (+7%) и 13,5 тыс. тонн (+3,8%) товаров для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов на 70,9 млн долларов (+5,3%).

    Основной страной-импортером является Китай. За 10 месяцев 2019 года оттуда было ввезено 10.3 тыс. тонн товаров. В денежном выражении импорт составил 64,3 млн долларов (+7,7%).

    Поставки из Вьетнама в физическом выражении увеличились на 33,3% до 1,6 тыс. тонн, в денежном выражении – на 48,6% до 5,5 млн долларов.

     

    Экспорт

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за октябрь 2019 года.

    По итогам 10 месяцев 2019 года из России было вывезено 8 тонн (+60%) товаров для новогодних и рождественских праздников из стекла на сумму 0,3 млн долларов (+50%) и 266 тонн (+83,4%) товаров для новогодних и рождественских праздников из прочих материалов на 2,1 млн долларов (+40%).

    Основными странами-получателями были Беларусь (133,7 тонны, 763,2 тыс. долларов), Казахстан (71,5 тонна, 767,2 тыс. долларов), Украина (35,9 тонн, 325,9 тыс. долларов).

     

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