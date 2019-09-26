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«РЖД Логистика» закрепляется в Пермском крае
26.09.2019

«РЖД Логистика» закрепляется в Пермском крае


    • АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат», собственник грузового терминала «Сухой порт Чайковский» (Пермский край), заключили соглашение, согласно которому стороны планируют развивать долгосрочное сотрудничество в сфере терминально-логистических услуг. Соответствующий документ был подписан заместителем директора филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Сергеем Даниловым и uенеральным директором ООО «Квадрат» Андреем Драчевым в рамках Межрегионального экспортного форума, проходящего с 26 по 27 сентября в Перми.

    Стороны договорились объединить усилия в работе, связанной с перевалкой и хранением различных грузов и контейнеров на грузовом терминале «Сухой порт Чайковский», который расположен на стыке Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии в южном коридоре Транссибирской магистрали. Ожидается, что «Квадрат» окончательно запустит проект в 2020 году, но контейнерный терминал сухого порта должен быть введен в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2019 года.

    «РЖД Логистика» планирует использовать «Сухой порт Чайковский» для обработки не только контейнерных, но и накатных, генеральных, тяжеловесных и негабаритных грузов. Помимо прочего, грузовой терминал в рамках сотрудничества предоставит компании свою инфраструктуру – мобильные, складские и контейнерные краны, терминальные тягачи, вилочные погрузчики и др. «Квадрат», в свою очередь, сможет привлекать «РЖД Логистику» для оценки качества оказания своих услуг в «Сухом порте Чайковский» в качестве экспертной организации, а также для обслуживания на первой и последней милях и выполнения других логистических работ.

    «От большинства грузовых терминалов «Сухой порт Чайковский» заметно отличает удобное расположение – практически на границе сразу четырех регионов, в которых у «РЖД Логистики» много бизнес-интересов. К примеру, если говорить непосредственно о Пермском крае, нашу компанию в первую очередь интересует экспорт из этого субъекта лесных грузов и продукции нефтеперерабатывающих компаний», – отметил заместитель директора филиала АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Сергей Данилов.

    Проект «Сухого порта Чайковский» предполагает строительство нового грузового терминала в районе железнодорожной станции Каучук в Чайковском районе Пермского края на уже существующей логистической базе. Ожидается, что терминал позволит увеличить мощности станции, решить проблемы с грузоперевозками близлежащих регионах, организовать доставку грузов не только по России, но и в Европу, Казахстан, Китай, страны Азии и обратно. Проект реализует ООО «Квадрат», дочернее предприятие Чайковского ППЖТ.


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