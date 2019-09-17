Сегодня в Петербурге открылась 15-я международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству и деятельности портов, освоению океанов и шельфов «НЕВА 2019». В этом году на площадке собралось рекордное число компаний – 643, из них 243 – иностранные. Среди участников выставки – судостроительные компании, конструкторские бюро и проектные институты, поставщики судового оборудования, судоходные компании.

«Это замечательная платформа для развития партнерски отношений между компаниями разных стран. Здесь мы можем узнать больше о достижении российских компаний в этом секторе, – отметил в своем приветственном слове председатель международной палаты судоходства (ICS) Эсбен Поульссон. – Мы гордимся тем, что представляем интересы судовладельцев из разных уголков планеты. Если мы посмотрим, как развивается наша отрасль и общество и мир в целом, мы можем заметить, что мы живем в эпоху больших изменений и все меняется очень быстро. В апреле прошлого года Международная морская организация подписала новое соглашение о сокращении выбросов СО2 в атмосферу. И это, пожалуй, самая главная трансформация, которую ожидает морской сектор. Она такая же важная, как в то время, когда люди перестали пользоваться парусом и перешли на пар. Но сейчас мы говорим не только о том, что суда будут двигаться по-другому, мы говорим о том, что происходят фундаментальные изменения в самом судоходстве, в том, как мы ведем бизнес. Это своеобразная четвертая революция».

Выставка пройдет до 20 сентября. Здесь можно будет увидеть и несколько новинок российского судостроения, в частности, полностью электрическое пассажирское судно «Ecovolt», разработанный НПК «Морсвязьавтоматика». Примечательно, что береговая инженерная инфраструктура, необходимая для зарядки аккумуляторной установки, как и сама установка, тоже российской разработки.

SeaNews делится фото с первого дня выставки.