Вали через Мурманск

#ВаличерезМурманск – под таким провокационным хэштэгом прошла презентация заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Это не призыв мурманских властей уезжать из региона, хотя отток населения из региона очень высок, это – своего рода творческий подход к вопросу увеличения грузооборота через региональный порт. О.Кузнецова рассказала, какие вызовы стоят перед правительство области и о проектах, которые реализуются в регионе.

Все перспективы развития области связаны с реализацией ее логистического потенциала, отметила она, в первую очередь, это проект развития Мурманского транспортного узла. «Этот проект в активной стадии реализации: строительство новой железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива позволит уже к 2022 году обеспечить транспортную доступность портов, которые строятся на западном берегу – это угольный порт «Лавна» (18 млн тонн). Сейчас идут проектные, геодезические работы по строительству порта по перевалке удобрений, его год назад еще не было в проекте. Такие шаги по подготовке инфраструктуры позволяют инвесторам быстрее принимать инвестиционные решения и реализовывать проекты в более короткие сроки. По железной дороге – мы планируем и прорабатываем совместно с Минтрансом корректировку проекта в сторону увеличения мощности железной дороги на последнем этапе до 60 млн тонн».

В акватории Кольского залива создаётся инфраструктура для обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов. «В настоящее время по берегам Кольского залива расположены опорные базы «Роснефти» и «Газпрома», – сказала О.Кузнецова. – У нас производится отстой буровых платформ, обслуживание судов снабжения. Но этого недостаточно: необходима комплексная база, и сейчас мы совместно с «Газпромом» прорабатываем реализацию проекта стоимость 3,5 млрд рублей, который был подготовлен несколько лет назад, для того чтобы сделать единую базу обеспечения шельфовых проектов. Мы получили поддержку и совместно с Минэнерго прорабатываем этот проект».

Также, по мнению заместителя губернатора, в Мурманской области необходимо создать судостроительный кластер. «Интенсивность движения в Кольском заливе сильно возросла, количество судозаходов в порт растет каждый год, – пояснила О.Кузнецова. – Но инфраструктуры для обеспечения качественного и оперативного судоремонта нет. Мы представили свой проект по созданию Арктического центра судоремонта министру промышленности в начале декабря, он его поддержал. И совместно с ОСК мы разрабатываем сейчас этот проект по объединению трех судоремонтных заводов в центр, который обеспечит диверсификацию этих заводов, ориентацию больше на гражданское судостроение и малого судостроение и судоремонт, в том числе и возврат наших судов, которые [ремонтируются] в Норвегии. Мы посчитали, рынок судоремонта наших предприятий – около 2 млрд рублей, а в Мурманске мы осваиваем только 500 млн. Резерв очень большой. Это один из ключевых проектов Мурманска».

«Нам необходимо скорейшее принятие закона о поддержке бизнеса в Артике и режим территории опережающего развития. Мы считаем, для всех инвесторов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии, это будет существенным стимулом», – подчеркнула О.Кузнецова.

Но реализация каких бы то ни было проектов невозможна без людей. В Мурманской области, впрочем, как и в большинстве северных населенных пунктов, наблюдается отток населения. «Из Мурманска уезжает 43 человека в день. Навсегда. Это для нас вызов, – сказала О. Кузнецова. – Мы приняли стратегию «На Севере – жить», она направлена на сокращение оттока населения из Мурманской области. Рабочих мест у нас много. На одном проекте «Новатэка» по Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений работает 15 тыс. человек. Наш строительный колледж выпускает 25 человек в год. Из семи тысяч человек, которые сейчас, в моменте, работают на проекте, наших там не так много, именно потому что нет людей. Уровень безработицы ниже, чем число предлагаемых вакансий, к счастью или к сожалению. Для нас это вызов», – резюмировала О.Кузнецова.