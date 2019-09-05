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В России построили самую большую надувную лодку в мире
05.09.2019

В России построили самую большую надувную лодку в мире

    • Конструкторы из Санкт-Петербурга создали самую большую в мире полностью надувную лодку. Ее длина составляет 11,5 метров, грузоподъемность – более 2 тонн. Ранее маломерные суда таких габаритов изготавливались только по концепции RIB (Rigid Inflatable Boat), которая подразумевает жесткий корпус и надувные баллоны по периметру. 

    2 сентября завершились ходовые испытания судна в акватории Ладожского озера, в результате которых были подтверждены заложенные на этапе проектирования маневренные характеристики и проверены примененные в строительстве технические решения. Испытания проводились при скорости ветра до 10 м/с. Максимальная достигнутая скорость при использовании двигателя мощностью 5 л.с. составила 10 км/ч, рассказали SeaNews в PLAN X Adventure Team.

    Проект судна получил шифр «Ковчег». Две лодки этого проекта в 2020 году отправятся в Латинскую Америку. На их борту участники российской команды путешественников PLAN X Adventure Team планируют пройти маршрут из Перу в Бразилию по течению Амазонки.

    «От истока до устья условия передвижения по Амазонке сильно изменяются. В верховьях мы столкнемся с мелководными участками, поэтому нам требуется судно с малой осадкой. Ближе к выходу в Атлантику река сильно разливается и там на первый план выходит способность судна перемещаться в сложных ветро-волновых условиях большой акватории. Кроме того, немаловажным фактором мы считаем обитаемость лодки, ведь нам придется провести на ней порядка двух месяцев», – рассказал руководитель PLAN X Adventure Team Сергей Северин. 

    Безопасность судна обеспечат 40 независимых друг от друга надувных отсеков. Согласно проектным характеристикам, при повреждении даже половины из них судно с экспедиционной загрузкой сохранит положительную плавучесть.

    Прошедшая испытания лодка – совместный проект команды PLAN X и коллектива конструкторов петербургской компании-производителя надувных лодок с говорящим названием «Bratan».

    Экспедиция PLAN X Adventure Team по Амазонке состоится на рубеже 2020 и 2021 годов. Ее протяженность составит порядка 7 тыс. км. В путешествие отправятся восемь россиян, которые планируют провести в пути около двух месяцев. Ранее, в 2017 году, участники команды успешно завершили арктическую экспедицию «Полстраны под парусом». На надувном парусном катамаране они прошли маршрут протяженностью свыше 6 тыс. км по Енисею и морям Северного Ледовитого океана, добравшись за 74 дня из Красноярска до Архангельска.

    В России построили самую большую надувную лодку в мире


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