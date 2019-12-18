Дамбу в Петербурге могут закрыть

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды возможно закрытие затворов Комплекса защитных сооружений от наводнений, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков о вероятном подъеме уровня воды в реке Неве на сегодня, 18 декабря, Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу рассматривается вопрос о возможном закрытии затворов Комплекса защитных сооружений от наводнений.