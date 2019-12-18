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Дамбу в Петербурге могут закрыть
18.12.2019

Дамбу в Петербурге могут закрыть


    • В связи с неблагоприятным прогнозом погоды возможно закрытие затворов Комплекса защитных сооружений от наводнений, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

    В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков о вероятном подъеме уровня воды в реке Неве на сегодня, 18 декабря, Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу рассматривается вопрос о возможном закрытии затворов Комплекса защитных сооружений от наводнений.


    • Комментарии: 1
    Юлия Шишова
    18.12.2019, 13:43

    В связи со штормовой погодой и угрозой наводнения судопропускные сооружения на дамбе закрываются с 15-00. Распоряжением капитана Большого порта Санкт-Петербург с 14-30 18 декабря вводится запрет на движение судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2.

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