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«Новатэк» и H-Energy заключили соглашение
04.09.2019

«Новатэк» и H-Energy заключили соглашение

    • В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке ПАО «Новатэк» и индийская H-Energy Global Ltd подписали меморандум о взаимопонимании.

    Документ предусматривает сотрудничество в области поставок СПГ в Индию на долгосрочной основе, совместного инвестирования в будущие СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты «Новатэка», а также создание совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа из портфеля «Новатэка» конечным потребителям в Индии, Бангладеш и на других рынках, сообщает пресс-служба «Новатэк».

    По словам председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона, Индия представляет собой один из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ, и в будущем она станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ

    «Подписанный Меморандум является важным шагом к выходу на рынок конечных потребителей в Индии, что имеет большой интерес для «Новатэка» с учетом наших стратегических планов по реализации новых СПГ-проектов и значительному наращиванию объемов производства СПГ», – отметил Л.Михельсон.

    Отметим, что «Новатэк» в марте прошлого года поставил на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте «Ямал СПГ». 

    Как отметил тогда первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев, расширение географии поставок и рост присутствия на ключевых рынках стран Азии является одним из основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года.


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