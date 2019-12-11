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Все 15 газовозов для «Ямал СПГ»
11.12.2019

Все 15 газовозов для «Ямал СПГ»


    • ОАО «Ямал СПГ» приняло в эксплуатацию новый газовоз «Яков Гаккель», который является заключительным, 15-м по счету СПГ-танкером ледового класса Arc7, построенным специально для проекта.

    По информации «Ямал СПГ», в порту Сабетта на «Яков Гаккель» была осуществлена погрузка очередной, 354-й партии СПГ, которая будет поставлена в Китай.

    Наличие всех 15 танкеров ледового класса создает с 2020 года дополнительные возможности по оптимизации логистики проекта как в западном, так и в восточном направлении, в том числе за счет более активного использования Северного морского пути, отмечают в «Ямал СПГ».

    Все 15 ямальских газовозов и их операторы поименно:

    «Совкомфлот» – «Кристоф де Маржери»

    Dynagas – «Борис Вилькицкий», «Федор Литке», «Георгий Брусилов», «Борис Давыдов», «Николай Зубков»

    MOL – «Владимир Русанов», «Владимир Визе», «Николай Урванцев»

    Teekay – «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин», «Георгий Ушаков», «Яков Гаккель»


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