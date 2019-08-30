«Ласточки» полетят без машинистов

К 2021 году ОАО «РЖД» планирует полностью адаптировать электропоезда «Ласточка» к беспилотном технологиям. Об этом сообщил, выступая на круглом столе по беспилотным технологиям управления транспортом в рамках Международного железнодорожного салона пространства 1520 “PRO//Движение. Экспо” в Щербинке заместитель начальника департамента технической политики РЖД Олег Назаров.

На данный момент РЖД уже внедрили система автоведения «Ласточки» для обеспечения остановки на платформе с точностью позиционирования до 50 см, а также интеллектуальную систему управления движением, обеспечивающую формирование актуального расписания поездов в реальном времени при возникновении нештатных ситуаций.

«Одна их важных составляющих при создании инновационных проектов – это привлечение к проекту ведущих научных организаций России. Для этих целей создается консорциум по беспилотному движению по следующим направлениям: алгоритмы компьютерного зрения, системы управления подвижным составом и их архитектура, требования к беспилотному подвижному составу», – цитирует О.Назарова пресс-служба РЖД.

По его словам, для обеспечения поэтапного перехода к полностью беспилотному управлению потребуется строительство сетей связи стандарта LTE, создание единого центра управления электропоездами МЦК, а также корректировка нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию беспилотного транспорта на сети железных дорог.