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Лихтеровоз «Севморпуть» доставит рыбу с Камчатки в Санкт-Петербург
26.08.2019

Лихтеровоз «Севморпуть» доставит рыбу с Камчатки в Санкт-Петербург

    • У причала терминала «Сероглазка» (входит в рыбопромышленный холдинг «Норебо») пришвартовалось единственное в мире грузовое судно на атомном ходу, которое доставит по Северному морскому пути в Санкт-Петербург продукцию камчатских рыбопромышленников.

    Лихтеровоз «Севморпуть» прибыл на Камчатку с 200 рефрижераторными контейнерами, в которые будет загружена продукция камчатских рыбопромышленников: замороженная рыба, филе, икра и другие наименования ассортимента, – всего порядка 5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба правительства Камчатки. Судно отправится напрямую в Санкт-Петербург к причалу АО «Петролеспорт», переход займет до трех недель.

    «Мы уже несколько лет говорим об использовании Северного морского пути для перевалки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Заход лихтеровоза «Севморпуть» подтверждает, что от слов мы перешли к делу, порт Петропавловск-Камчатский становится одной из оконечностей Севморпути. Тестовый рейс лихтеровоза даёт надежду, что разовые поставки станут регулярными. Это даст стимул развитию портовой инфраструктуры, предпринимательства. Сегодня очень много усилий прилагается государством и бизнесом для того, чтобы эта линия заработала. Регулярный грузопоток по Северному морскому пути через Камчатку в АТР принесет экономическую выгоду всем участникам новой логистической схемы», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

    «Приход такого судна состоялся благодаря инвестиционной программе, реализуемой группой компаний «Норебо» при поддержке Правительства Камчатского края и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Очень много было согласований по подготовке самого проекта и дальнейшей его реализации. Порядка полугода группа компаний «Норебо» совместно с госкорпорацией «Росатом» и предприятием «Росатомфлот» согласовывали только проект по обеспечению безопасности стоянки лихтеровоза. Его охраняют как собственные службы безопасности судна и терминала, так и наряды Росгвардии. Что касается работы «Севморпути», то на этот год запланированы два рейса в Санкт-Петербург и обратно. Ведутся переговоры по организации регулярной работы лихтеровоза на этой линии в 2020 году», – сообщил генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер.

    Он добавил, что реализация инвестиционного проекта по созданию морского логистического центра в Петропавловске-Камчатском началась в 2015 году. За 4 года резидент проведена реконструкция двух причальных сооружений, установлено 2 портальных крана, построен холодильник. По планам, в следующем году начнется масштабная реконструкция причалов, включающая дноуглубление.


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