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Транзит попросят на выход
22.11.2019

Транзит попросят на выход


    • Транзитное грузовое движение планируют вынести из центральной части Санкт-Петербургского транспортного узла. Об этом заявил заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони на форуме «Транспортная неделя».

    О.Тони отметил, что город развивается в двух направлениях. Первое – растет грузопоток. По данным его презентации, доля транзитных перевозок в направлении морских терминалов в настоящее время составляет более 60% от общего объема грузооборота в узле. К 2030 году в 1,4 раза возрастут объемы перевозок грузов по отношению к 2018 году. Второе – растет и пассажиропоток. «Активно развиваются новые районы, – сказал О.Тони. – Совершенно меняется транспортная схема. Центр – исторический, там ни третий, и четвертый путь не построишь. Поэтому в разработке концепции мы пошли другим путем. Чтобы использовать пассажирское движение центра города и прилегающих районов, нужно посмотреть, что делать с грузовым потоком».

    По словам О.Тони, предлагаемый проект можно разделить две составляющие: это строительство дорог-обходов с выносом туда транзитного движения и создание двух центральных диаметров.

    Таким образом, в целях создания городской бесшовной среды к 2030 году предлагаются следующие мероприятия:

    перенос грузового движения с участка Павлово-на-Неве (искл.) – Заневский Пост – Ржевка – Орехово (искл.) на Северо-Восточный обход;

    перенос грузового движения с участка Предпортовая (искл.) – Лигово – Бронка на Юго-Западный обход;

    перенос грузового движения с участка Волковская – Цветочная – Новый порт на южное полукольцо (Рыбацкое – Купчинская – Среднерогатская – Предпортовая);

    перераспределение (частичное) сортировочной работы с транзитными вагонопотоками со станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский на станции Шушары и Волховстрой.

    Кроме того, речь идет о создании двух диаметров: Белоостров – Ораниенбаум и Токсово – Ораниенбаум и организации тактового движения с увеличением движения размера поездов: Санкт-Петербург-Финляндский – Мельничий Ручей, Сертолово – Левашово (шаттлы), Санкт-Петербург-главный – Тосно, Санкт-Петербург-Витебский – Павловск, Санкт-Петербург-Балтийский – Гатчина-пассажирская — Балтийская, Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг.

    «Высвобождающая городская железнодорожная инфраструктура будет в перспективе преобразована, реконструирована под пассажирскую. Понятно, что специфика Питера – невозможность на каком-то этапе сделать движение кольцевым. Поэтому мы рассматриваем два полукольца. Мы это видим в перспективе 2025-2030 года», – сказал О.Тони.

    «Уверен, что после реализации этого проекта транспортная схема города, транспортная доступность и комфорт в Питере станут совершенно другого уровня. Мы получим точно бесшовную среду, получим удобство и возможность не думать о расписании, это самое важное», – резюмировал он.

    Транзит попросят на выход


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